33 കാരന്റെ കൊലപാതകം; 8 പ്രതികള്‍, 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മുഴുവൻ പ്രതികളെയും പിടികൂടി ദുബായ് പൊലീസ്

ദുബായ്∙ ദുബായില്‍ 33 കാരന്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ സംഭവം നടന്നു 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എട്ടു പ്രതികളെയും പിടികൂടി പൊലീസ്. ഗസ്സൻ ഷംസി എന്ന ഇസ്രാലേയലി പൗരനാണു ഒരു കഫേയിൽ വച്ചു ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇസ്രായേലി സംഘം തന്നെയായിരുന്നു കൊലപാതകത്തിനു പിന്നില്‍. ദുബായ് സന്ദർശിക്കുന്നതിനായി ഒരു യൂറോപ്യൻ രാജ്യത്തു നിന്നെത്തിയതായിരുന്നു പ്രതികൾ.

Dubai Police Arrest Eight Israelis Over Compatriot's Death pic.twitter.com/Yx4MmZYLwc — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) May 25, 2023

Read Also: പ്രോട്ടോക്കോളില്ല, സുരക്ഷാസേനയില്ല, ഗതാഗതക്കുരുക്കില്ല; യുഎഇ പ്രസിഡന്റ് കൂളാണ്

ദുബായിലെ ബിസിനസ് ബേ ഏരിയയിലൂടെ നടക്കവേയാണ് പ്രതികൾ ഗസ്സൻ ഷംസിയെ കണ്ടത്. തുടർന്ന് മൂർച്ചയേറിയ ആയുധം ഉപയോഗിച്ചു ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ആക്രമണത്തിൽ ഗസ്സൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു. സംഭവത്തിനു പിന്നാലെ പ്രതികൾ സ്ഥലത്തു നിന്നു കടന്നുകളഞ്ഞു. നാട്ടിലെ കുടുംബ വഴക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കൊലപാതകമെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. മേയ് ആറിന് ഇസ്രായേലിൽ 26 കാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് മറ്റൊരു കൊലപാതകം ഉണ്ടായത്.

കൊലപാതകം നടന്നു മൂന്നുമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ രണ്ടു പ്രതികളെ പൊലീസ് പിടികൂടുകയായിരുന്നു. 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മുഴുവൻ പ്രതികളെയും പിടികൂടാൻ സാധിച്ചതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

English Summary: dubai police arrested all the suspects in a murder case within 24 hours.