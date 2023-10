'ബുക്കിഷി'ലേയ്ക്ക് രചനകൾ അയക്കേണ്ട തീയതി നീട്ടി

ഷാർജ ∙ ഈ വർഷം നവംബർ 1 മുതൽ 12 വരെ ഷാർജ എക്സ്പോ സെന്‍ററിൽ നടക്കുന്ന 42–ാമത് ഷാർജ രാജ്യാന്തര പുസ്തകമേളയോടനുബന്ധിച്ച് പുറത്തിറക്കുന്ന 'ബുക്കിഷ്' മലയാളം സാഹിത്യ ബുള്ളറ്റിനിലേയ്ക്ക് രചനകൾ അയക്കേണ്ട അവസാന തിയതി ഈ മാസം(ഒക്ടോബർ) 10 വരെ നീട്ടി. ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള മലയാളികൾക്കാണ് രചനകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ അവസരം. ഈ വർഷത്തെ പതിപ്പിലും സ്കൂൾ, കോളജ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് അവസരമുണ്ട്.



മലയാളത്തിലുള്ള മൗലികമായ മിനിക്കഥ, മിനിക്കവിത, കുഞ്ഞു അനുഭവങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ രചയിതാവിന്‍റെ പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫൊട്ടോ, മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്പർ, താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം/ എമിറേറ്റ്, വിദ്യാർഥികളാണെങ്കിൽ പഠിക്കുന്ന സ്കൂൾ, ക്ലാസ്, വയസ്സ് എന്നിവ സഹിതം bookishsibf@gmail.com എന്ന ഇ–മെയിൽ വിലാസത്തിലേയ്ക്ക് അയക്കണം. മലയാളത്തിൽ‌ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വേർഡ് ഫയലില്‍ ലഭിക്കുന്ന വളരെ ചെറിയ സൃഷ്ടികളിൽ തിരിഞ്ഞെടുത്തവ മാത്രമേ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുള്ളൂ. പ്രസിദ്ധീകരണം സംബന്ധിച്ച എഴുത്തുകുത്തുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: 0504146105 /052 979 1510/+971 50 301 6585/ 0567371 376(വാട്സാപ്പ്). ഇത് തുടർച്ചയായ 9–ാമത്തെ വർഷമാണ് സൗജന്യ വിതരണത്തിനായി ബുക്കിഷ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. ഇ–മെയില്‍: bookishsibf@gmail.com.

English Summary: The deadline for submission of entries to 'bookish' has been extended