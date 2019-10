ശരീരം ഈ മുന്നറിയിപ്പുകൾ തരും ; ഉദരാർബുദം തിരിച്ചറിയാം, ചികിത്സിക്കാം

അർബുദം അഥവാ കാൻസർ എന്നു കേട്ടാൽത്തന്നെ ഭീതിയാണ്. കാൻസറിന് കൃത്യവും ഫലപ്രദവുമായ ചികിത്സാരീതികൾ ഉണ്ട്, പക്ഷേ രോഗം നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നും ചികിത്സിക്കണമെന്നും മാത്രം.

അർബുദം ദഹനേന്ദ്രിയവ്യൂഹത്തിൽപെട്ട ഏത് അവയവത്തെയും ബാധിക്കാം. അന്നനാളം, ആമാശയം, ചെറുകുടൽ, വൻകുടൽ, മലാശയം, കരൾ, പിത്തസഞ്ചി, പിത്തക്കുഴൽ, ആഗ്നേയഗ്രന്ഥി, പാൻക്രിയാസ്, പ്ലീഹ തുടങ്ങിയവ അവയവങ്ങൾ ചേരുന്നതാണ് ദഹനേന്ദ്രിയവ്യൂഹം. പൊതുവെ ഈ അവയവങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന അർബുദത്തെയാണ് ഉദരാർബുദം എന്നു പറയുന്നത്.

ലക്ഷണങ്ങൾ

അർബുദം ഏത് അവയവത്തെയാണ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ലക്ഷണങ്ങൾ. ഉദാഹരണത്തിന് അന്നനാളത്തിലെ കാൻസർ ലക്ഷണം ആഹാരം ചവച്ചിറക്കാനോ വിഴുങ്ങാനോ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടായിരിക്കും. ആമാശയ കാൻസർ ഛർദിയോ വയറുവേദനയോ ആയി പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം. അപൂർവം ചിലരിൽ രക്തം കലർന്ന ഛർദിയും കറുത്തനിറത്തിലുള്ള മലവും ഉണ്ടാകാം. ചെറുകുടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാൻസർ അപൂർവമാണ്. വിട്ടുവിട്ടുള്ള വയറുവേദനയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണം. വൻകുടലിലെ കാൻസർ പൊതുവേ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് മലവിസർജ്യത്തിലെ രക്തസ്രാവമായിട്ടാണ്. വൻകുടലിലെയും മലാശയത്തിലെയും കാൻസറുകൾ അർശസ് ആയി തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാറുണ്ട് .

മദ്യപാനം മൂലമുള്ള സിറോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് (ബി യും സി യും) മൂലമുള്ള സിറോസിസ് ബാധിച്ചവർക്കാണ് കൂടുതലായും കരൾ സംബന്ധമായ കാൻസർ കാണപ്പെടുന്നത്. മഞ്ഞപ്പിത്തമായോ ക്രമാതീതമായ ഭാരക്കുറയലായോ ഇത് അനുഭവപ്പെടാം. പിത്തസഞ്ചിയിലോ പിത്തക്കുഴലിലോ ഉണ്ടാകുന്ന കാൻസർ മഞ്ഞപ്പിത്തമായോ ശരീരമാസകലമുള്ള ചൊറിച്ചിലായോ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം. പാൻക്രിയാസ് ഗ്രന്ഥിയുടെ ശിരോഭാഗത്തുള്ള കാൻസർ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതും ഇങ്ങനെ തന്നെ. പാൻക്രിയാസ് ഗ്രന്ഥിയുടെ തന്നെ ഉടൽ ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന കാൻസറുകൾ വളരെ വൈകിയേ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടാറുള്ളു ഭാരനഷ്ടം, നട്ടെല്ലിനുള്ള വേദന എന്നിവയാണ് പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ.

മേൽപ്പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ള വ്യക്തികൾ നിശ്ചയമായും ചികിത്സ തേടേണ്ടതാണ്. രോഗം മൂർച്ഛിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടാൽ ചികിത്സിച്ചു ഭേദമാക്കാവുന്നതാണ് മിക്കവയും. രോഗം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് എൻഡോസ്കോപ്പി, കൊളനോസ്‌കോപ്പി, സ്കാൻ മുതലായ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. രക്തത്തിലെ ചില ഘടകങ്ങളുടെ തോത് ഒരു നിശ്ചിത അളവിന് അപ്പുറം കാൻസർ രോഗം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനും ചികിത്സാശേഷം വീണ്ടും കാൻസർ വരുന്നോ എന്ന് നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും ഉപകരിക്കും. ട്യൂമർ മാർക്കേഴ്‌സ് എന്നാണ് ഈ ഘടകങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത്.

ഉദരാർബുദ ചികിത്സ

ശസ്ത്രക്രിയ, കീമോതെറാപ്പി, റേഡിയോതെറാപ്പി എന്നിവയാണ് പ്രധാനം. അതിൽ ശസ്ത്രക്രിയയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ശസ്ത്രക്രിയ നിശ്ചയിക്കുന്നത് രോഗം ബാധിച്ച അവയവങ്ങളുടെ അവസ്ഥയും രോഗത്തിന്റെ ഘട്ടവും അനുസരിച്ചാണ്. സിടി സ്കാൻ, എംആർഐ സ്കാൻ, എൻഡോസ്കോപ്പിക് അൾട്രാസൗണ്ട് മുതലായ സ്കാനുകളുടെ സഹായത്താലാണ് ശസ്ത്രക്രിയക്ക് മുമ്പ് ഏത് സ്റ്റേജ് ആണ് രോഗം എന്ന് നിർണയിക്കുന്നത്. രോഗത്തിന്റെ സ്റ്റേജ് അനുസരിച്ചു ആണ് ശസ്ത്രക്രിയ, കീമോതെറാപ്പി, റേഡിയോതെറാപ്പി എന്നിവയിൽ ഏതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ ഒരു പതിറ്റാണ്ടായി ശസ്ത്രക്രിയാ രംഗത്തു വിപ്ലവകരമായ മാറ്റമാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. താക്കോൽദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയയുടെ സാധ്യതകൾ ഒരു മുറിവിന്റെ വലുപ്പക്കുറവിനപ്പുറം അനന്തമായ പ്രയോജനങ്ങളാണ് നൽകുന്നത്. ചെറിയ മുറിവ്, അണുബാധയ്ക്കുള്ള സാധ്യത കുറവ്, കുറഞ്ഞ കാലത്തെ ആശുപത്രിവാസം തുടങ്ങിയവയും ഇതിന്റെ പ്രയോജനങ്ങളാണ്. വേദനരഹിതമായ മുറിവുകൾ രോഗിയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി പെട്ടെന്നുതന്നെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ സഹായിക്കും. എന്നാൽ കാൻസർ ശസ്ത്രക്രിയയുടെ കാര്യത്തിൽ ലാപ്പറോസ്കോപ്പി (കീഹോൾ)യുടെ പ്രയോജനങ്ങൾ അതിനപ്പുറമാണ്.

സാധാരണ കാൻസർ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുമ്പോൾ നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് രോഗം ബാധിച്ച അവയവം നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ താക്കോൽദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയയിൽ ക്യാമറക്കണ്ണുകളിലൂടെ സൂക്ഷ്മമായി കാണുന്നതിനാൽ രോഗം പിടിപെട്ട ഭാഗം പതിൻമടങ്ങ് വലുപ്പത്തിൽ കാണാനും ആ ഭാഗവും അനുബന്ധ കലകളും അതീവ സൂക്ഷ്മതയോടെയും കൃത്യതയോടെയും നീക്കം ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നു. ലാപ്പറോസ്കോപ്പി സാധാരണ ശാസ്ത്രക്രിയയെക്കാൾ രോഗിക്ക് ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും വർധിപ്പിക്കുമെന്ന് പല പഠനങ്ങളും തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(പട്ടം എസ്‌യുടി ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഗാസ്ട്രോ സർജനാണ് ലേഖകൻ)

English Summary: Symptoms of Cirrhosis of the Liver