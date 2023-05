തലച്ചോറില്‍ വളരുന്ന അര്‍ബുദ മുഴകളില്‍ സര്‍വസാധാരണമായ ഒന്നാണ് ഗ്ലിയോമ. ഗ്ലിയല്‍ കോശങ്ങളില്‍ ആരംഭിക്കുന്ന ഈ അര്‍ബുദ മുഴ വളരെ വേഗം മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ മുഴകളെ നേരത്തെ കണ്ടെത്താന്‍ സഹായിക്കുന്ന ചെലവ് കുറഞ്ഞ രക്തപരിശോധന വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് സര്‍ ഗംഗ റാം ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഗവേഷകര്‍. തലച്ചോറിലെ മുഴ നേരത്തെ കണ്ടെത്താനും രോഗികളുടെ അതിജീവന നിരക്ക് വര്‍ധിപ്പിക്കാനും ഈ പരിശോധന സഹായിക്കും.

ഗ്ലിയോമ രോഗികളുടെ ശരാശരി ജീവിത ദൈര്‍ഘ്യം ആറ് മുതല്‍ 15 മാസമാണ്. നാളിതു വരെ ഇത് നേരത്തെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ഉപാധികളൊന്നും നിലവിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാല്‍ ഗാലക്ടിന്‍-3 എന്ന ബൈന്‍ഡിങ് പ്രോട്ടീനിന്റെ സാന്നിധ്യം രക്തത്തില്‍ തിരിച്ചറിയുക വഴി ഗ്ലിയോമ മുന്‍കൂട്ടി കണ്ടെത്താന്‍ കഴിയുമെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. ഈ ട്യൂമര്‍ വളര്‍ച്ചയുടെ തീവ്രതയും ഈ പരിശോധനയിലൂടെ കണ്ടെത്താന്‍ സാധിക്കും.

തലച്ചോറില്‍ അര്‍ബുദമുഴകളുള്ള ഗ്രേഡ് 1, 2, 3 രോഗികളിലാണ് ഗവേഷണം നടത്തിയത്. 2017ല്‍ ആരംഭിച്ച പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായി രോഗികളുടെ പ്ലാസ്മയില്‍ നിന്ന് പ്രോട്ടീനുകള്‍ വേര്‍തിരിച്ചു. ഇന്ത്യന്‍ കൗണ്‍സില്‍ ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ റിസര്‍ച്ചിന്റെ സഹായത്തോടെയായിരുന്നു ഗവേഷണം.

