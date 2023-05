പോക്കറ്റ് കീറാതെ വീട്ടിൽ ഫർണിച്ചർ ഒരുക്കാം; ഇവ ശ്രദ്ധിക്കുക

ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ വീട്ടുടമസ്ഥരുടെ ജീവിതശൈലിയെയും വ്യക്തിത്വത്തെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കും. നിറങ്ങളുള്ള ഉപകരണങ്ങളാണോ നിങ്ങൾക്കു പ്രിയപ്പെട്ടത്? അതോ ആരെയും ആകർഷിക്കുന്ന ഒറ്റപ്പെട്ടുനിൽക്കുന്ന ഫർണീച്ചറാണോ? പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ക്രാഫ്‌റ്റ് ഫർണിച്ചറിനാണോ മുൻഗണന?...ഇത്തരത്തിൽ താൽപര്യവും മുൻഗണനയും വിലയിരുത്തുക. ഇത് യോജിച്ച ഇനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

1. ഭംഗി വേണം; പ്രയോജനവും

വീട്ടിലെ ഓരോ ഇഞ്ച് ഇടത്തിനും ചെലവുള്ളതാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും നഗരങ്ങളിൽ. അതിനാൽ ഉപയോഗസൗകര്യത്തിനു മുന്തിയ പരിഗണന നൽകണം. പക്ഷേ, സൗന്ദര്യവും ഭംഗിയുമുണ്ടായിരിക്കണം.

ഉപയോഗസൗഹൃദ ഫർണിച്ചറിന്റെ ആവശ്യം ഓരോ ദിവസവും വർധിച്ചുവരികയാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ദിവസവും മണിക്കൂറുകൾ ചെലവഴിക്കുന്ന ഇടമാണ് ടിവി, ലാപ്‌ടോപ് എന്നിവ വച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ. ഇവയ്‌ക്കു രണ്ടിനും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഇടങ്ങൾ വേണമോ? അതോ രണ്ടുപയോഗവും സാധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ മാറ്റിയെടുക്കാവുന്ന ഫർണിച്ചറാണോ സൗകര്യപ്രദം?

ഇത്തരത്തിൽ വ്യക്തിഗത ആവശ്യത്തിനു മാറ്റിയെടുക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ, നന്നായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിട്ടുള്ള, ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ രൂപം മാറ്റാവുന്ന ഫർണിച്ചർ പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ചെറിയ ഇടങ്ങളിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ.

2. മുറികൾക്കൊത്ത് ഫർണിച്ചർ

ശാന്തവും വിശാലവുമായി തോന്നണമോ? അല്ലെങ്കിൽ ഊഷ്‌മളതയും സുഖകരവുമായി തോന്നണമോ? സീലിങ്ങിന്റെ ഉയരത്തോടു ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന ഉയരമുള്ള ഇനം വേണമോ? ഇതു മുറി കുത്തിനിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതായി തോന്നിപ്പിക്കുമോ? കലാ വസ്തുക്കൾകൊണ്ടോ ഫർണിച്ചർ കൊണ്ടോ ഭിത്തി ആകർഷകമാക്കണോ?... തുടങ്ങി പല കാര്യങ്ങൾ മുറിയുടെ സൗന്ദര്യവത്‌കരണ സമയത്ത് ഉയർന്നുവരും. മുറിക്കു യോജിച്ച വിധത്തിൽ പ്രത്യേകമായി ഫർണിച്ചർ രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തെടുക്കുകയാണ് അഭികാമ്യം.

3. ഏതാണ്ട് ഇതുപോലെ

മാസികയിലോ മറ്റു വീടുകളിൽ സന്ദർശനം നടത്തുമ്പോഴോ സിനിമകളിലോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കിഷ്‌ടപ്പെട്ട ഫർണിച്ചറുകളും രൂപകൽപ്പനകളും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. അക്കാര്യം മടികൂടാതെ ഫർണിച്ചർ കടയിലെ സ്റ്റോർ മാനേജരോടു പറയാം, ഡിസൈനറോടു പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിൽ ചിത്രമെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരെ കാണിക്കാം. ഫർണിച്ചർ ഡിസൈനർക്കോ സ്റ്റോർ മാനേജർക്കോ നിങ്ങളുടെ അഭിരുചി എളുപ്പത്തിൽ മനസിലാകാൻ ഇതു സഹായിക്കും. അതേപോലെയുള്ള ഫർണിച്ചർ അവർ ലഭ്യമാക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അതിനു സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിനോടു കിടപിടിക്കുന്നവ. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ മനസിനിണങ്ങിയത് നിങ്ങൾക്കു കിട്ടുന്നു.

4. ഭംഗിയുള്ള പെയിന്റ്

വീട്ടുപകരണങ്ങളെ ഒട്ടാകെ ഒന്നു വിലയിരുത്തുക. ഏതിലൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തണം. പുതിയ ഇടത്തിൽ ഇവയെ എങ്ങനെ കൊള്ളിക്കാം തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക. ചിലതു പഴയതായി തോന്നും. അവയ്‌ക്ക് എങ്ങനെ പുതിയ ലുക്ക് നൽകാമെന്നാലോചിക്കാം.

ചിലതിനു പുതിയ അപ്‌ഹോൾസ്റ്ററി നൽകിയാൽ പുതിയ ലുക്ക് വരും. ചെറിയൊരു പെയിന്റടി ചിലപ്പോൾ ഫർണിച്ചറിന്റെ ഭാവം തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചേക്കാം. പഴയെ ഫർണിച്ചറിനു പുതിയ രൂപം നൽകാം. എങ്ങനെ ഒരു ഡ്രസിങ് ടേബിളിനെ ടിവി സ്റ്റാൻഡായി മാറ്റാം. അല്ലെങ്കിൽ ഗോവണിയെ എങ്ങനെ ബുക് ഷെൽഫാക്കാം? ഓപ്‌ഷനുകൾ പലതുണ്ട്. ഒന്നു പരീക്ഷിക്കുകയല്ലേ!

5. ട്രെൻഡല്ല ടേസ്റ്റ്

ട്രെൻഡുകളെക്കുറിച്ചു വായിക്കുക സുഖമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ, അവയെ കണ്ണുമടച്ചു പിന്തുടരുത്. കാരണം ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിൽ ദീർഘകാല നിക്ഷേപമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു സീസണിലേക്കും മറ്റും നിൽക്കുന്ന ട്രെൻഡിൽ വലിയ ആവേശം കാണിക്കേണ്ടതില്ല. ഇവിടെ താല്‌പര്യത്തിനു മുൻഗണന നൽകുക.

ഒരുപക്ഷേ, മനം മയക്കുന്ന നിറങ്ങളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വിഷയം ആസ്‌പദമാക്കിയുള്ള ഗൃഹോപകരണങ്ങളായിരിക്കാം ഒരു സീസണിലെ ചൂടൻ ഫാഷൻ. പക്ഷേ ഒരു നിമിഷം നിൽക്കൂ, ആലോചിക്കൂ!

വസ്‌ത്രങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫാഷൻ നഷ്‌ടപ്പെട്ടാൽ അലമാരയുടെ ഏതെങ്കിലും മൂലയിലേക്കു തള്ളിയിടാം. പിന്നീട് അതേപ്പറ്റി ഓർത്തെന്നും വരില്ല. എന്നാൽ ഫർണിച്ചറിന്റെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ല. വർഷങ്ങളോളം അവയോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്കു ജീവിക്കേണ്ടതായുണ്ട്. അതേസമയം നിങ്ങൾക്കു വളരെ അതുല്യമെന്നു തോന്നുന്ന ഫർണിച്ചർ തീർച്ചയായും പരീക്ഷിക്കുകയും വേണം.‌

