ആങ്ങളയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പണികൊടുക്കുന്നതല്ലേ ഒരു രസം: അനുശ്രീ

എന്റെ അണ്ണന് ...ഒരായിരം പിറന്നാൾ ആശംസകൾ ..എന്നും സന്തോഷമായി ജീവിക്കാൻ എന്റെ അണ്ണന് കഴിയട്ടെ ...അണ്ണന്റെ സ്നേഹത്തിൽ കുഞ്ഞനിയത്തിയായി ജീവിക്കാൻ എനിക്കും കഴിയട്ടെ...Happy Birthady Anna...😍😍❤️❤️🤗🤗🤗🤗 @anoob_murali ...🤗