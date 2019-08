‘ചന്ദ്രനുദിക്കുന്ന ദിക്കിൽ കഴിഞ്ഞുവരുമ്പോള്‍ അന്തംവിട്ടു നോക്കിയ കൈക്കുഞ്ഞ്’

View this post on Instagram

'ചൻദ്രനുദിക്കുന്ന ദിക്കിൽ' shootting കഴിഞ്ഞു വരുംബോൾ ലീനയുടെ അടുത്ത് കിടന്നു എന്നെ അന്തംവിട്ടു നോക്കിയ കൈക്കുഞ്ഞിനു ഇന്നു ഇരുപതു വയസ്സ്‌. Happy birthday Chakku ♥️