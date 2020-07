View this post on Instagram

ഹീറോ കമ്പനി കാണണ്ട... ഇപ്പൊ തന്നെ പിടിച്ച് ബ്രാൻഡ് അംബാസഡർ ആക്കി കളയും. . . . @heromotocorp NB : ഇനി എങ്ങാനും ബിരിയാണി കൊടുത്താലോ... @vivek_subramanian_photography 📸