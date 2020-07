അനാർക്കലിയുടെ പുതിയ ഫോട്ടോഷൂട്ട്: ചിത്രങ്ങൾ വൈറൽ

View this post on Instagram

. Actress : @anarkalimarikar ❤ Photo : @vivek_subramanian_photography Wearing : @kanoaofficial . Shot with @sonyalphain A7RM3 + @sigmaphotoindia art 35 mm F1.4 . . #potrait #anarkalimarikar #viveksubramanianphotography #aakritithedesignerstudio #fashion #outdoors #sonyalphain #sonyalpha #fashionphotography #photographer#fashonblogger #mollywood #actress #cochin #keralafashion #jdinstitutecochin #kerala #india