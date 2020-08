മുൻവിധി കൊണ്ടു ഞാൻ കാണാതിരുന്ന സിനിമ: മെഴുകുതിരി അത്താഴങ്ങൾ ജീത്തു ജോസഫിന്റെ കണ്ണു തുറപ്പിച്ചപ്പോൾ

മുൻവിധികൾ മൂലം റിലീസ് ആയ കാലത്ത് കാണാതിരുന്ന എന്റെ മെഴുകുതിരി അത്താഴങ്ങൾ എന്ന ചിത്രത്തെ വാനോളം പുകഴ്ത്തി സംവിധായകൻ ജീത്തു ജോസഫ്. ‘തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതു കൊണ്ടും മുൻവിധികൊണ്ടും ഞാൻ കാണാതിരുന്ന ഒരു സിനിമ’ എന്നു പറഞ്ഞാണ് ജീത്തു മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ നടൻ അനൂപ് മേനോൻ രചന നിർവഹിച്ച സിനിമയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

‘നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ചില മുൻ വിധികൾ കൊണ്ട് ചിലതിനെതിരെ നമ്മൾ മുഖം തിരിക്കും. പിന്നീട് നമുക്ക് തെറ്റി എന്നറിയുമ്പോളുള്ള ജാള്യത .... അങ്ങിനെ ഒരു മാനസിക വസ്ഥയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ... തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതു കൊണ്ടും മുൻവിധികൊണ്ടും ഞാൻ കാണാതിരുന്ന ഒരു സിനിമ " എന്റെ മെഴുകുതിരി അത്താഴങ്ങൾ ". ഒരു മനോഹരമായ പ്രണയചിത്രം . Hats off to Anoop Menon for a beautiful Script especially his dialogues. Beautiful presentation by Director Sooraj. I really enjoyed every bit of it... so natural... A big salute and sincere apology ( for watching after two years) to the entire team. ’ ജീത്തു സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ചു.

രണ്ടു വർഷം മുമ്പാണ് എന്റെ മെഴുകുതിരി അത്താഴങ്ങൾ എന്ന സിനിമ റിലീസായത്. തീയറ്ററിൽ ശരാശരി വിജയം നേടിയ സിനിമ ഏറെ നിരൂപക ശ്രദ്ധ നേടിയ ഒന്നായിരുന്നു. അനൂപ് മേനോൻ പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തിയ ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധാനം നിർവഹിച്ചത് സൂരജാണ്.