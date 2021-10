NAME IS BLAND, JAMES BLAND....തനിനാട്ടുഭാഷയിൽ ‘പേര് ബോറൻ, ജയിംസ് ബോറൻ’ എന്നർഥം. 2006ൽ കസീനോ റൊയാൽ എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഡാനിയൽ ക്രെയ്ഗ് ആദ്യമായി ജയിംസ് ബോണ്ട് ആയപ്പോൾ ബ്രിട്ടനിലെ ഡെയ്‌ലി മിറർ പത്രത്ത‌ിന്റെ തലക്കെട്ടായിരുന്നു ഇത്! എന്തൊരു അവഹേളനം. നെയിം ഈസ് ബോണ്ട്, ജയിംസ് ബോണ്ട് എന്ന പ്രശസ്ത ഡയലോഗിനെ വളച്ചൊടിച്ച് ഡാനിയെ കളിയാക്കി വശം കെടുത്തിയ മിറർ, പിറ്റേന്നു മറ്റൊന്നു കൂടി ചെയ്തു, ‌ജയിംസ് ബ്ലാൻഡ് എന്നു പേരുള്ളയാളെ കണ്ടെത്തി അഭിമുഖം നടത്തി.

അപ്പോഴുണ്ട് മിസ്റ്റർ ബ്ലാൻഡ് പറയുന്നു, ഡാനിയൽ ക്രെയ്ഗ് ബോണ്ട് ആകുന്നതിനും നല്ലത് ഞാൻ ആകുന്നതായിരുന്നു എന്ന്. ബോണ്ടാകാനുള്ള പൊക്കമില്ല, കണ്ടാൽ കൊള്ളില്ല, സ്റ്റൈൽ ഇല്ല, വല്ലാത്തൊരു നീലക്കണ്ണൻ, ചപ്രത്തലയുള്ള ചെമ്പൻ മുടിയൻ– അങ്ങനെ കുറ്റങ്ങൾ ചറപറയാണ് ഡാനിയലിനു മേൽ വന്നു വീണിരുന്നത്. തീർന്നില്ല, കാറോടിക്കാൻ പേടിയാണെന്നും വെള്ളം കണ്ടാൽ ഓടുമെന്നും തുടങ്ങി ഇല്ലാക്കഥകൾ പാപ്പരാസികളും ഡാനിയൽ ക്രെയ്ഗ് ബോണ്ട് ആയാൽ സിനിമ ബഹിഷ്കരിക്കുമെന്ന് 007 ആരാധകരും പറഞ്ഞു പരത്തി. പക്ഷേ, പരിഹസിക്കാനായി തിയറ്ററിലെത്തിയവർ ബഹാമാസിലെ തെളിനീലക്കടലിൽനിന്ന് നനഞ്ഞുയർന്നു വരുന്ന ഡാനിയൽ ക്രെയ്ഗിനെ കണ്ടയുടൻ തിരമാലകൾ പോലെ കയ്യടിച്ചു. ഇതാ പുതിയ ബോണ്ട് എന്ന് ആർപ്പുവിളിച്ചു. ഒടുവിൽ ബോണ്ട് ചരിത്രത്തിലെ അന്നു വരെയുള്ള സകല റെക്കോർഡും തകർത്ത് കസീനോ റൊയാൽ പണം വാരി.

ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ജയിംസ് ബോണ്ട് ചിത്രങ്ങളിലെ അഭിനയത്തിന് ഒരു നായകനു ബാഫ്റ്റ (ബ്രിട്ടിഷ് അക്കാഡമി ഓഫ് ഫിലിം ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ ആർട്സ്) നോമിനേഷൻ ലഭിച്ചു. ബോണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ പുതുയുഗം പിറന്നു, സിഗരറ്റ് പുകയും മർട്ടീനി തണുപ്പും ചൂടൻ നായികമാരും ഏതു കൂട്ടത്തല്ലിലും ഒരിറ്റു ചുളിവും വീഴാത്ത ടക്സ് സ്യൂട്ടുമായി അതുവരെ നിറഞ്ഞ നായകരിൽനിന്ന് മനുഷ്യന്റെ രീതികളുള്ള ഒരു ബോണ്ട്! ഇന്ന് 15 വർഷങ്ങളിലായി 5 ചിത്രങ്ങളിൽ ബോണ്ട് ആയതിനു ശേഷം ഡാനിയൽ ക്രെയിഗ് ലോകസിനിമാപ്രേമികളെ ത്രില്ലടിപ്പിച്ച ചാരസുന്ദരന്റെ വേഷത്തിൽ നിന്നു പുറത്തു കടക്കുന്നു. അതും ‘നോ ടൈം ടു ഡൈ’ എന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രത്തിലെ ഉഗ്രൻ പ്രകടനത്തിനു ശേഷം.

പാർക്കിൽ ഉറങ്ങിയും ആഹാരം മോഷ്ടിച്ചു കഴിച്ചും

സൂപ്പർമാർക്കറ്റിലേക്കു കയറിവരികയാണ് ഗർഭിണിയായ യുവതിയും നീലക്കണ്ണുള്ള കാമുകനും. ബിസ്കറ്റും ബ്രഡും ഇറച്ചിയും അടുക്കിയിരുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അവൾ പതിയെ നടന്നു പോയി. അപ്പോഴാണു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചതും സെയിൽസിനു നിന്നിരുന്നയാൾ അതു പരിഹരിക്കാനായി അവിടെ നിന്നു മാറിയതും. ഞൊടിയിടയിൽ യുവതി ഒരുഗ്രൻ തൊലിയുരിഞ്ഞ താറാവിനെ പായ്ക്കറ്റോടെ ടീഷർട്ടിനുള്ളിലാക്കി. ഗർഭിണിയായി അഭിനയിച്ചതു തന്നെ അതിനാണ്, ആഹാര പായ്ക്കറ്റുകൾ വയറിൽ ഒളിപ്പിക്കാമല്ലോ.

കാമുകൻ ദിവസങ്ങളായി ഒരു താറാവ് കഴിക്കണമെന്നു കലശലായ ആഗ്രഹം പറയുന്നു. ഒരുതരത്തിൽ സെക്യൂരിറ്റികളുടെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് ഇരുവരും കടയിൽ നിന്നു പുറത്തു കടന്നു. വിശന്നു വലഞ്ഞപ്പോൾ എത്രയോവട്ടം അവരീ കള്ളത്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ബോണ്ട് സിനിമകളിലൂടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ധനികരായ നടന്മാരിൽ ഒരാളായി മാറുന്നതിനു വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് ഡാനിയൽ ക്രെയ്ഗ് ഇങ്ങനെയാണു ജീവിച്ചിരുന്നത്; ആഹാരം മോഷ്ടിച്ചു കഴിച്ച്. ഇക്കഥകളെല്ലാം അദ്ദേഹം തന്നെയാണു പിന്നീടു പലവട്ടം ലോകത്തോടു പറഞ്ഞത്.

പാർക്കിലെ ബെഞ്ചുകളിൽ ഉറക്കം, ഹോട്ടലുകളിലെ വെയ്റ്റർ പണി, ഇടയ്ക്കു കിട്ടുന്ന ചെറിയ സിനിമാ റോളുകൾക്കു തീർക്കാനാകാത്ത കടങ്ങൾ... അഭിനയിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹവുമായി നിർമാണക്കമ്പനികളിൽ കയറിയിറങ്ങിയിരുന്ന കാലത്ത് ഡാനി കഷ്ടപ്പാടുകൾക്കു നടുവിലായിരുന്നു. 1968ൽ ജനിച്ച ഡാനിയൽ ക്രെയ്ഗിനു 4 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയും വേർപിരിഞ്ഞു. ആർട് ടീച്ചറായ അമ്മയ്ക്കൊപ്പമായി പിന്നീട് ഡാനിയും സഹോദരിയും താമസം.

പഠിക്കാൻ വലിയ മിടുക്കു കാട്ടിയില്ലെങ്കിലും ആറാം വയസ്സുമുതൽ സ്കൂൾ നാടകങ്ങളിൽ ഡാനി കസറി. അന്നേ സിനിമ, സിനിമ എന്നതായിരുന്നു സ്വപ്നം. പതിനൊന്നാം ക്ലാസിൽ എല്ലാ വിഷയത്തിനും ജയിച്ചില്ല. അങ്ങനെ പതിനാറാം വയസ്സിൽ സ്കൂൾ ഉപേക്ഷിച്ചു നേരെ ലണ്ടനിലേക്ക്. അവിടെ ഡ്രാമ സ്കൂളിൽ ചേർന്നു. പഠിക്കാനുള്ള പണത്തിനായി പലപല ജോലികൾ ചെയ്തു. ഒടുവിൽ 1992ലാണ് അഭിനയ രംഗത്തെ അരങ്ങേറ്റം. ചെറിയ റോളുകളിൽ തുടങ്ങി അത്യാവശ്യം തരക്കേടില്ലാത്തവയിലേക്കും ഹീറോ റോളുകളിലേക്കും എത്തി.

അമ്മേ, ഞാൻ ബോണ്ട്‌ ആകണോ?

ജയിംസ് ബോണ്ട് ആകാൻ താൽപര്യമുണ്ടോ എന്നു ചോദിച്ചു നിർമാണക്കമ്പനിയിൽനിന്നു ഫോൺ വന്നപ്പോൾ കളിയാക്കുകയാണെന്നാണ് ആദ്യം കരുതിയതെന്നു ഡാനിയൽ ക്രെയ്ഗ് പറയുന്നു. ‘ഞാനല്ല ബോണ്ട്, ബോണ്ട് എന്നെപ്പോലെയല്ല എന്നായിരുന്നു ചിന്ത. സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്ടമെങ്കിലും അതിന്റെ പേരിലുള്ള സെലിബ്രിറ്റി സ്റ്റാറ്റസ് എനിക്കു വഴങ്ങിയിരുന്നില്ല. സ്വകാര്യത വേണമെന്നു നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. ബോണ്ട് ആയാൽ അതു വെറും സ്വപ്നമാകുമെന്ന തോന്നലുമുണ്ടായി. എനിക്കു മുൻപേ ബോണ്ട് ആയ ഇതിഹാസ താരങ്ങളെക്കുറിച്ചോർത്തപ്പോൾ ‘അഭിനയിക്കുന്നില്ല’ എന്നു പറയാൻ തന്നെ ഉറച്ചു.

അതിനു മുൻപ് അമ്മയെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു, ഞാൻ ബോണ്ട് ആകണോ എന്ന്. തീർച്ചയായും എന്നായിരുന്നു മറുപടി. എന്നിട്ടും മനസ്സ് ചാഞ്ചാടി. അറുപതാം വയസ്സിൽ വല്ല ബാറിന്റെ കോണിലും ചെന്നിരുന്ന്, ഞാൻ ബോണ്ട് ആകാനിരുന്ന ആളാണ്, ഒരു പെഗ് വാങ്ങിത്തരൂ എന്നു പറയുന്നതിനെക്കാൾ ഒരിക്കൽ ഞാനും ബോണ്ട് ആയിരുന്നു, ഒരു പെഗ് തരൂ എന്നു പറയുന്നതാണു നല്ലതെന്ന് ഒടുവിൽ ഉറപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ യെസ് പറഞ്ഞു, ബോണ്ട് ആയി.’, ഡാനിയൽ ക്രെയ്ഗ് പറയുന്നു.

ആ ബോണ്ട് അല്ല ഈ ബോണ്ട്; ആ സ്റ്റൈൽ അല്ല, ഈ സ്റ്റൈൽ

ആദ്യ ബോണ്ട് ഷോൺ കോണറി മുതൽ തൊട്ടു മുൻപ് ബോണ്ട് ആയ പിയേഴ്സ് ബ്രോസ്‌നൻ വരെയുള്ള നായകരുടെ രീതിയായിരുന്നില്ല ഡാനിയുടെ സീക്രട്ട് ഏജന്റിന്. വെടിവയ്ക്കുന്ന ഡിക്കിയും തള്ളിത്തെറിക്കുന്ന സീറ്റും എതിരാളിയെ വട്ടം കറക്കി വീഴ്ത്തുന്ന ചാട്ടുളികൾ എയ്യുന്ന ചക്രങ്ങളുമായി ആസ്റ്റൻ മാർട്ടിൻ ഡിബി 5 കാറിൽ, കോതിയൊതുക്കിയ തലമുടിയിലെ ഒരിഴ പോലും മുഖത്തേക്കു വീഴാതെ തലങ്ങും വിലങ്ങും എതിരാളികളെ കൊന്നിടുന്ന ബോണ്ടല്ല ഈ ബോണ്ട്.

‌

അടികൊണ്ട് ചതഞ്ഞും ചോരപറ്റിയുമൊക്കെ ഡാനി ബോണ്ട് സ്ക്രീനിലെത്തി. പെൺകുട്ടികളെ കറക്കിവീഴ്ത്തി കിടക്കയിലെത്തിക്കുന്ന വിരുതൻ ബോണ്ടിനെ പരിചയമുള്ളവർക്കു മുന്നിൽ പ്രേമത്താൽ മുറിവേറ്റയാളായി. കാറിലെ ഗിമ്മിക്കുകൾ കുറച്ച് തനി സ്റ്റണ്ടും ചേസും വെടിവയ്പുമായി തളർന്നും അവശനായും മടുത്തുമെത്തിയ ബോണ്ടിന് ഫാന്റസി നായകന്റെയല്ല, മനുഷ്യന്റെ രീതികളായിരുന്നു. ചിലപ്പോഴൊക്കെ അയാൾ തെല്ലും കണ്ണിൽച്ചോരയില്ലാതെ ചിലരെ കൊന്നുവീഴ്ത്തി.

ഒരിക്കലും കരയാത്തവനായി അതുവരെ ബോണ്ടിനെ കണ്ടിരുന്നവർ മുഖത്തു സങ്കടത്തിന്റെ കാറ്റിരമ്പുന്ന ബോണ്ടിനെ കണ്ടു. എന്നും കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന തന്റെ ചീഫ് ‘എം’ (ജൂഡി ഡിഞ്ച്) മരിക്കുന്ന രംഗത്തിലായിരുന്നു അത് (ജോർജ് ലാസൻബി ബോണ്ട് ആയ ‘ഓൺ ഹെർ മജസ്‌റ്റീസ് സീക്രട്ട് സർവീസ്’ (1969) എന്ന ചിത്രത്തിൽ ബോണ്ട് കരയുന്ന ഒരു സീൻ ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിലും സംവിധായകൻ അതു പിന്നീട് ഒഴിവാക്കി)

ഭാര്യ റെയ്ച്ചൽ വെയ്സിനൊപ്പം

ഒടുവിൽ ‘നോ ടൈം ടു ഡൈ’യിലോ? വിരമിച്ചതിനു ശേഷം അസാധാരണമായ സാഹചര്യത്തിൽ വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തുന്ന അവശൻ ബോണ്ട് ആയാണു ഡാനിയൽ ക്രെയ്ഗ് എത്തുന്നത്! എന്തിന് 007 എന്ന ഹിറ്റ് നമ്പർ പോലും നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. ആ കോഡ് ഇപ്പോൾ മിടുക്കിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിക്കാണ്. അവളെ പഴയ ചില നമ്പരുകൾ കാട്ടി വീഴ്ത്താൻ നോക്കുമ്പോൾ ചമ്മിപ്പോകുകപോലും ചെയ്യുന്ന ഈ ബോണ്ട് എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തനാകാതിരിക്കും. 7 പ്രാവശ്യം വീതം ബോണ്ട് ആയ ഷോൺ കോണറി, റോജർ മൂർ, ഒറ്റത്തവണ നായകനായ ജോർജ് ലാസൻബി, 2 വട്ടം അരങ്ങിലെത്തിയ തിമോത്തി ഡാൽറ്റൻ, നാല് പ്രാവശ്യം ബോണ്ട് കുപ്പായമിട്ട പിയേഴ്സ് ബ്രോസ്നൻ – ഇവരെല്ലാം കറുത്ത മുടിക്കാരായിരുന്നു. ഡാനിയുടെ ബോണ്ട് ആകട്ടെ ചെമ്പൻ മുടിയുള്ള നീലക്കണ്ണനും.

പുകവലിക്കാത്ത ഒരേയൊരു ബോണ്ട്!

1962 മുതൽ 2021 വരെയുള്ള 25 ജയിംസ് ബോണ്ട് ചിത്രങ്ങളിൽ ഡാനിയൽ ക്രെയ്ഗിന്റെ നായകൻ മാത്രമേ പുകവലിക്കാത്തതായുള്ളൂ. ഗൺമെറ്റൽ കെയ്സിൽ നിന്ന്, സിഗരറ്റെടുത്തു പുകയൂതി വിടുന്നതിനിടയ്ക്കാണ് ഷോൺ കോണറി ആദ്യമായി ബോണ്ട് എന്ന പേരുതന്നെ പറയുന്നത്; സിഗരറ്റ് കടിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് ‘ബോണ്ട്, ജെയിംസ് ബോണ്ട്’ എന്ന ഡയലോഗ്. 1962ലെ ‘ഡോ. നോ’ എന്ന ആദ്യ ബോണ്ട് ചിത്രത്തിലെ സീൻ. പിന്നീട് ഡാനിയൽ യുഗം വരെ സകല ബോണ്ടുകളും പുകവലിച്ചു. ശരിക്കുള്ള ജീവിതത്തിൽ പുകവലിക്കടിമയായിരുന്ന ഡാനിയൽ, ബോണ്ട് ആയപ്പോൾ അത്തരം സീനുകൾ വേണ്ടെന്നു പറഞ്ഞതിലുമുണ്ട് ഒരദ്ഭുതം.

കസീനോ റോയാലിനു മുൻപ് പുകവലി ശീലവും നിർത്തിയെങ്കിലും ചെറുപ്പം മുതൽ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന പുകച്ചുരുളുകൾ വീണ്ടും പലപ്പോഴും മാടിവിളിച്ചു. ‘പുകവലിക്കാൻ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് ഏറ്റവും മണ്ടത്തരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ആ പുക നമ്മളെ കൊന്നുകളയും. അതുകൊണ്ടാണതു നിർത്തിയത്. എന്നാൽ, ദിവസവും ഒട്ടേറെ സിഗരറ്റുകൾ വലിച്ചിരുന്ന എനിക്ക് അതത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. ഇടയ്ക്കെല്ലാം ഒരു പുകയെങ്കിലും എടുക്കണമെന്നു വല്ലാത്ത ആശ തോന്നും. പക്ഷേ, അതിനെ ജയിക്കാൻ ഞാൻ ശീലിക്കുകയാണ്..’ ഡാനിയൽ ക്രെയ്ഗ് ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു.

‘വോഡ്ക മർട്ടീനി; ഷെയ്കൺ, നോട്ട് സ്റ്റിർഡ്’ ഡയലോഗും മാറ്റി

പുകവലി പോലെ ബോണ്ടിന്റെ വെള്ളമടിയും പ്രശസ്തമാണല്ലോ. ഷാംപെയ്നും സ്കോച്ചും കിക്കുള്ള മൊഹിറ്റോയുമൊക്കെ കുടിക്കുന്നതായി ചില സീനുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ബോണ്ടിന്റെ ഹിറ്റ് മദ്യം വോഡ്ക മർട്ടീനിയാണെന്ന് ആരാധകർക്കെല്ലാം അറിയാം. അതും Shaken, Not Stirred വേണമെന്നു നിർബന്ധം. അതായത് ഐസ് ക്യൂബുകൾ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് ഇളക്കരുത്, കുലുക്കിയെടുക്കണം പോലും. എല്ലാ ബോണ്ടുകളും അവരുടേതായ സ്റ്റൈലൻ സ്റ്റൈലിൽ Shaken, Not Stirred എന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഡാനിയൽ ബോണ്ട് കലിപ്പിൽ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ: Do I look like I give a damn? മർട്ടീനി ഷെയ്ക് ചെയ്തെടുക്കട്ടേ എന്നു ചോദിച്ച വെയ്റ്ററോടായിരുന്നു മറുചോദ്യം.

ഇനി മറ്റൊരിക്കൽ മർട്ടീനി ഓർഡർ ചെയ്തപ്പോഴോ? ചുറ്റുമുള്ളവരുടെയെല്ലാം കണ്ണു തള്ളിച്ച് ഒറ്റ ശ്വാസത്തിൽ ഒരു വെസ്പർ കോക്‌ടെയിൽ ഓർഡർ, ‘Three measures of Gordon's, one of vodka, half a measure of Kina Lillet. Shake it very well until it's ice-cold, then add a large thin slice of lemon peel. Got it? കേട്ടുനിന്നവർക്കൊക്കെ പിന്നെ അതു മതി കുടിക്കാൻ! മേനി കാട്ടി പേരെടുത്ത ബോണ്ട് നായികമാരും (ബോണ്ട് ഗേൾസ്) ഡാനിയൽ ക്രെയ്ഗ് ചിത്രങ്ങളിൽ കുറവ്. കാമ്പുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളാണു മിക്കതും.

സിപ് ഇട്ട് അടച്ചു പൂട്ടി വച്ചതുപോലെയുള്ള ചുണ്ട് അനക്കി സംസാ‌രിക്കുന്ന ഈ ബോണ്ട്, ഡയലോഗുകളിലും കൊണ്ടു വന്നു ഒരു ഡാനിയൽ ടച്ച്. ബോണ്ട് എന്ന കഥാപാത്രത്തെ തന്റെ 14 നോവലുകളിലൂടെ ലോകത്തിനു മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചതു മുൻ ബ്രിട്ടിഷ് ഇന്റലിജന്റ് ഓഫിസർ ഇയാൻ ഫ്ലെമിങ് ആണ്. ബോണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ പിറന്നതിനും ഫ്ലെമിങ് മരിച്ചതിനും ശേഷം ജനിച്ച ഡാനിയൽ ക്രെയ്ഗ് ബോണ്ട് ആയപ്പോൾ നിരൂപകർ പറഞ്ഞു, ഇതാണ് ഫ്ലെമിങ് പറഞ്ഞ നായകൻ. ഒറ്റ കാര്യത്തിലേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ, ഫ്ലെമിങ്ങിന്റെ നായകൻ ഒരു ദിവസം അൻപതിലേറെ സിഗരറ്റ് പുകച്ചു തള്ളും.

കള്ളു കുടിച്ചും സ്ത്രീകൾക്കു പിന്നാലെ പോയും തെരുതെരെ സിഗരറ്റ് വലിച്ചും സ്ക്രീനിലെത്തുന്ന ബോണ്ട് ശരിക്കു ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്താകുമായിരുന്നു അവസ്ഥ എന്ന് ബ്രിട്ടനിലെ റോയൽ കോളജ് ഓഫ് സൈക്യാട്രിയിലെ വിദഗ്‌ധർ പഠനം നടത്തിയിരുന്നു. അഴിഞ്ഞാടിയുള്ള ജീവിതം പണ്ടേ തീർന്നേനെയെന്നും മാനസികരോഗിയായി മാറിയേനെയന്നുമൊക്കെയാണു കണ്ടെത്തൽ. ബോണ്ടിന്റെ മദ്യപാനക്കണക്കെടുത്താൽ ഒരു സുന്ദരി പോലും കൂടെ ജീവിക്കില്ലെന്നും ശാരീരികമായി അത്രയ്ക്ക് അവശനാകുമായിരുന്നെന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. എയ്ഡ്സിനെതിരെയുള്ള ബോധവൽക്കരണം വ്യാപിച്ച കാലത്ത്, എൺപതുകളിലാണ് ബോണ്ട് ഒരുപാട് സ്ത്രീകളുമായി കിടക്ക പങ്കിടുന്ന രംഗങ്ങൾ വേണ്ടെന്നു നിർമാതാക്കൾ തീരുമാനിച്ചത്.

ജയിംസ് ഷൂസ്, 007 ബ്ലാക്ക് വെൽ റം, ട്രയംഫ് ടൈഗർ 900 ബോണ്ട് എഡിഷൻ

കോവിഡിൽ താറുമാറായിക്കിടന്ന തിയറ്ററുകളെയാകെ ഏതാനും ദിവസംകൊണ്ട് കോടിക്കണക്കിനു ഡോളറിന്റെ വമ്പൻ വരുമാനക്കണക്കുമായി അമ്പരപ്പിച്ചു, നോ ടൈം ടു ഡൈ. ഒക്ടോബർ 13 വരെയുള്ള കണക്ക് നോക്കിയാൽ 2353 കോടി രൂപയാണ് ഏറ്റവും പുതിയ ബോണ്ട് ചിത്രത്തിന്റെ കലക്‌ഷൻ. ഒക്ടോബർ 27നു കേരളത്തിലെ തിയറ്ററുകളിൽ സിനിമകളെത്തുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ റിലീസ് പട്ടികയിലും ഈ ബോണ്ട് ചിത്രമുണ്ട്.

ഇയോൺ പ്രൊഡക്‌ഷൻസിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ ബോണ്ട് ചിത്രം. അത് ആഘോഷിക്കാൻ ബ്രിട്ടനിലെ ആഡംബര ഷൂ നിർമാതാക്കളായ ക്രോക്കറ്റ് ആൻഡ് ജോൺസ് ‘ജയിംസ്’ എന്ന ക്ലാസി ഷൂസ് പുറത്തിറക്കി. മോട്ടർ സൈക്കിൾ കമ്പനിയായ ട്രയംഫിന്റെ വക ടൈഗർ 900 ബോണ്ട് എഡിഷൻ സൂപ്പർ ബൈക്കുകൾ, ബ്ലാക്ക് വെൽ റമ്മിന്റെ വക 007 സ്പെഷൽ അങ്ങനെ നോ ടൈം ടു ഡൈയെ ചുറ്റിപ്പറ്റി കുതിക്കുന്ന മറ്റു ബിസിനസുകൾ ചെറുതല്ല. ജഗ്വാർ എക്സ്എഫ് ചിത്രത്തിൽ ഗ്രാൻഡ് ആയി അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്നുമുണ്ട്.

ബോണ്ട് എന്നു കേൾക്കുമ്പോഴേ ആസ്റ്റൻ മാർട്ടിൻ എന്നു ഹരം കൊള്ളാത്ത കാർ പ്രേമികൾ ഉണ്ടാകില്ല. 1964ൽ ഗോൾഡ് ഫിംഗർ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ബോണ്ടും ആസ്റ്റനും കൈകോർത്തതാണ്. പിന്നീടിങ്ങോട് ഓരോ സിനിമയിലും ആസ്റ്റൻ മാർട്ടിന്റെ പുതിയ കാറുകൾ അവതരിച്ചു. എന്തായിരിക്കും ഡിസൈൻ എന്നറിയാൻ പരക്കം പായുന്നവരിൽനിന്ന് ഒളിച്ച് രഹസ്യമായിട്ടായിരുന്നു പലപ്പോഴും നിർമാണം.

ഈയിടെ പക്ഷേ, ഈ ഡാനിയൽ ക്രെയ്ഗ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, സിനിമയിൽ ആ കാർ ഓടിച്ചതെല്ലാം സ്റ്റണ്ട് മാസ്റ്ററാണ്. ചിത്രീകരണത്തിനിടെ തോളെല്ലിനു പരുക്കേൽക്കുകയും മുട്ട് പൊട്ടി ശസ്ത്രക്രിയ വേണ്ടിവരുകയും ചെയ്തതോടെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെയായിരുന്നു ഓരോ രംഗത്തിന്റെയും ഷൂട്ടിങ്. ഒരു ചാറ്റ് ഷോയിൽ മറ്റൊരു രഹസ്യം കൂടി പൊട്ടിച്ചു, ബോണ്ട് ആകുന്നതിനു മുൻപ് ഒരിക്കൽ പോലും മർട്ടീനി കഴിച്ചിട്ടില്ലെന്ന്. ‘സ്പെക്ട്ര്’ ഇറങ്ങിയതിനു പിന്നാലെ, ഇനി ബോണ്ട് ആകുന്നതിലും നല്ലതു കൈഞരമ്പ് മുറിച്ചു മരിക്കുന്നതാണെന്നു ക്രെയ്ഗ് പറഞ്ഞത് ചെറിയൊരു വിവാദവുമായിരുന്നു.

1967ലും ഉണ്ട് ഒരു കസീനോ റൊയാൽ

ഇയാൻ ഫ്ലെമിങ്ങിൽനിന്ന് ബോണ്ട് സീരീസിന്റെ അവകാശങ്ങൾ വാങ്ങിയത് ഇയോൺ പ്രൊഡക്‌ഷൻസാണ്. ഇവരുടെ 25 ബോണ്ട് ചിത്രങ്ങൾക്കു പുറമെ 2 ബോണ്ട് സിനിമകൾ കൂടിയുണ്ട്. ഡേവിഡ് നിവെൻ ബോണ്ട് ആയി 1967ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ കസീനോ റോയാലും ഷോൺ കോണറി ബോണ്ട് വേഷത്തിലെത്തിയ 1983ലെ നെവർ സെ നെവർ എഗെയ്‌നും. ചില അവകാശങ്ങൾ മറ്റു ചിലർക്കു കൈമാറിയതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു ഈ രണ്ടു ചിത്രങ്ങൾ.

ബോണ്ടിനെന്താ കൊമ്പുണ്ടോ? ഇനി ബോണ്ടുണ്ടോ?

രാജ്യരക്ഷയ്ക്കായി കുറ്റവാളികളെ തുരത്താൻ ജയിംസ് ബോണ്ട് എത്തുന്നു. ഉഗ്രൻ അടിപിടി നടത്തുന്നു. വില്ലന്മാരെ കൊല്ലുന്നു. ഇതിനിടയിൽ കുറെ സുന്ദരികൾ വന്നുപോകുന്നു. എല്ലാ ബോണ്ട് സിനിമകളുടെയും കഥ ഇതൊക്കെതന്നെ. പക്ഷേ, എന്തോ ബോണ്ടിനെ ഇഷ്ടമാണ് ആരാധകർക്ക്. ‘ടെരറ്റരേ...’ എന്ന ടൈറ്റിൽ തീം മ്യൂസിക് മുതൽ, തോക്കിൻ കുഴലിൽ ഞെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഡബിൾ ഒ സെവൻ (007) എന്ന കോഡ് അക്കങ്ങൾ മുതൽ, കാറുകളും സ്യൂട്ടുകളും ഷൂസുകളും എല്ലാം ആരാധകർക്കു പ്രിയം. ആദ്യ ബോണ്ട് ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്ത ഒക്ടോബർ 5 ബോണ്ട് ഡേയാണ് അവർക്ക്.

എവരിതിങ് ഓർ നതിങ് – ദ് അൺടോൾഡ് സ്റ്റോറി ഓഫ് 007 എന്ന സ്പെഷൽ വിഡിയോയും ആരാധകരെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ്. നോ ടൈം ടു ഡൈ കണ്ടിറങ്ങുമ്പോൾ ബോണ്ട് ഇനിയുണ്ടാകില്ലേ, മരിച്ചു പോകുമോ എന്നെല്ലാമുള്ള ചോദ്യങ്ങാണു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ. ഇത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ബോണ്ടിനെന്തോ കൊമ്പുണ്ടെന്നു വേണം കരുതാൻ. എന്തായാലും ബോണ്ടിനു പുതിയ വ്യക്തിത്വം സമ്മാനിച്ച്, വിർശകരെക്കൊണ്ടു നിറഞ്ഞു കയ്യടിപ്പിച്ചാണു ഡാനിയൽ ക്രെയ്ഗ് പടിയിറങ്ങുന്നത്.

ഇദ്രിസ് എൽബ ബോണ്ട് ആകുമെന്ന വാർത്തകൾക്കു പിന്നാലെയുണ്ടായ വംശീയ പരാമർശങ്ങൾ പക്ഷേ, ബോണ്ട് ആരാധകരോടുള്ള ഇഷ്ടം കുറയ്ക്കുന്നു. ബോണ്ടിനു പകരം 007 പട്ടം കിട്ടിയ മിടുക്കിപ്പെൺകുട്ടിയാകും അടുത്ത ബോണ്ട് എന്നുവരെ വാർത്തകളുണ്ട്. അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും ബോണ്ട് നിർമാതാക്കൾ സസ്പെൻസ് പൊളിക്കില്ലല്ലോ. ബോണ്ട് പറയും പോലെ.. Now there is a name to die for...

English Summary: Thrilling Behind the Screen Story of James Bond and the Life of Actor Daniel Craig