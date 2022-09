തീതുപ്പും ഡ്രാഗണുകൾ: ‘ജിഒടി വിസ്മയം’ വീണ്ടും തുറന്ന് എച്ച്ഒഡി

ലോക ടെലിവിഷൻ പ്രേക്ഷകരെ ജിഒടി കാണുന്നവരെന്നും ‌കാണാത്തവരെന്നും രണ്ടായി പകുത്ത ചരിത്ര സംഭവമായിരുന്നു ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസ് എന്ന വെബ്സീരീസ്. ‘‘ When you play the game of thrones, you win or you die, there is no middle ground”( ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസിന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ വിജയം, അല്ലെങ്കിൽ മരണം. രണ്ടിനും മധ്യേ ഒരു ഇടം പ്രതീക്ഷിക്കരുത്), “ There is only one thing we say to death: Not today (മരണത്തോടു ഒരൊറ്റ കാര്യമാണു പറയേണ്ടത്, ഇന്നെന്തായാലും ഇല്ല)., “ The winter is coming”.. ലോകമെങ്ങും കോടിക്കണക്കിന് ആരാധകർ നെഞ്ചേറ്റിയ ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസിന്റെ (ജിഒടി) രണ്ടാം ഭാഗത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പിലായിരുന്നു രണ്ടു വർഷത്തോളമായി ആരാധകർ.