5 ദിവസം, 500 കോടി ക്ലബ്ബിൽ പഠാൻ; ബോക്സ് ഓഫിസിൽ ഷാറുഖിന്റെ തേരോട്ടം

#Pathaan Blockbuster run in Kerala 👑



D1 - ₹1.95 Cr

D2 - ₹1.8 Cr

D3 - ₹1.2 Cr

D4 - ₹1.4 Cr

D5 - ₹1.75 Cr



Total 5 Days - ₹8.1 Crore 💥💥💥



Crossed #SRK's previous best in the state, #ChennaiExpress & #Raees



All set to cross #Dangal - ₹10.56 Cr#PathaanCollection pic.twitter.com/uYp9iYbpbJ