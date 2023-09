തകർച്ചയിൽ നിന്നുള്ള തിരിച്ചുവരവ്; ബോളിവുഡ് ഈ വർഷം വാരിയത് 5000 കോടി; കോടിപതികളായി ഷാറുഖും സണ്ണി ഡിയോളും

#Gadar2 crosses *lifetime biz* of #Pathaan #Hindi [₹ 524.53 cr] in #India… Now No. 1 HIGHEST GROSSING FILM in #Hindi in #India… Biz at a glance…

⭐️ Week 1: ₹ 284.63 cr

⭐️ Week 2: ₹ 134.47 cr

⭐️ Week 3: ₹ 63.35 cr

⭐️ Week 4: ₹ 27.55 cr

⭐️ Week 5: ₹ 7.28 cr

⭐️ Week 6: ₹… pic.twitter.com/bn32l8L9Tp