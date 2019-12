‘ഇവരുടെ സേവനങ്ങൾക്കു നന്ദി’ ; നഴ്സുമാർക്കൊപ്പം ലത മങ്കേഷ്കർ

View this post on Instagram

#latamangeshkar is back home hale and hearty🥺🥺❣️ 🌴🌴LATA JI WE LOVE YOU 🌴🌴 #song #lagjagale #movie #singers #alkayagnik latamangeshkar 🎶🎶🎵OLD IS GOLD 🎵🎶🎶 #cinema #film #music #artist #beautiful #bollywoodsong #bollywood #oldsongs #love #india #indiancinema #indianmusic #ashabhosle #kishorekumar #mohdrafi #meenakumari #rajkapoor #ganga #salmankhan #pakistan #sridevi #sairabanu