'നിന്നെ ഓർക്കാതെ ഒരു ദിവസം പോലും കടന്നു പോകാറില്ല, ഈ വിഡിയോ അത്രയും സ്പെഷൽ'; രാധിക തിലകിന്റെ മകളുടെ പാട്ടിനെക്കുറിച്ച് സുജാത

അന്തരിച്ച രാധിക തിലകിന്റെ ഓർമകളിൽ മകൾ ദേവിക ഒരുക്കിയ സ്നേഹപ്പാട്ട് പങ്കുവച്ച് സുജാത മോഹൻ. തന്റെ അനിയത്തി രാധികയ്ക്കായി മകൾ പാട്ടൊരുക്കിയതിൽ ഏറെ സന്തോഷിക്കുന്നുവെന്ന് സുജാത സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ചു. ഈ വിഡിയോ തനിക്കും കുടുംബത്തിനും വളരെ സ്പെഷൽ ആണെന്നും ഗായിക കൂട്ടിച്ചേർത്തു. രാധിക തിലക് കയ്യൊപ്പ ചാർത്തിയ മായാമഞ്ചലിൽ, കാനന കുയിലേ, ദേവസംഗീതം നീയല്ലേ എന്നീ ഗാനങ്ങളാണ് അമ്മയ്ക്കായി ദേവിക പാടിയത്.



‘ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് തന്നെ ഏറ്റവും സ്പെഷ്യൽ ആയ ഒരു വിഡിയോ ആണിത്. എന്റെ പൊന്ന് അനിയത്തി രാധികക്കായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ രാധികയുടെ മോൾ തന്നെ പാടുന്നു എന്നുള്ള സന്തോഷം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വയ്യ. ശ്വേതയും ഈ വിഡിയോയുടെ ഒരു ഭാഗമായി തീർന്നതിൽ വളരെ അധികം സന്തോഷം. ഓരോ ദിവസവും നിന്നെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ...സുജു ചേച്ചി’– വികാരനിർഭരയായി സുജാത കുറിച്ചു.

സുജാതയും രാധികയും തമ്മിൽ വലിയ ആത്മബന്ധമായിരുന്നു. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിശേഷങ്ങളും ഇരുവരും തമ്മിൽ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ചേച്ചിയെ ഒരുപാട് ആരാധിച്ചിരുന്ന അനുജത്തിയായിരുന്നു രാധികയെന്ന് സുജാത പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രാധികയുടെ അകാല വേർപാട് ഏൽപ്പിച്ച ദു:ഖത്തിൽ നിന്നും കുടുംബം ഇപ്പോഴും കരകയറിയിട്ടില്ലെന്നു പറഞ്ഞ് പൊതു വേദിയിൽ വച്ചും ഗായിക കണ്ണീരണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

രാധികയുടെ ഓർമകളിൽ ദേവിക ഒരുക്കിയ പാട്ടിൽ കീബോർഡിൽ ഈണം പകർന്നത് ശ്വേത മോഹനാണ്. രാധികയെക്കുറിച്ച് വികാരനിർഭരമായ കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടാണ് ശ്വേത പാട്ട് റിലീസ് ചെയ്തത്. ‘എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതു പോലെ തന്നെ രാധിക ചേച്ചി എന്റെ അമ്മായി ആണ്. ചേച്ചിയോടുള്ള ആദരസൂചകമായി ഇത്തരമൊരു വിഡിയോ ഒരുക്കാമെന്ന ആശയം‌‌‌‌ എന്റെ അനുജത്തി ദേവിക മുന്നോട്ടുവച്ചതിൽ ഏറെ സന്തോഷം. അവളെ സംഗീതപരമായി പിന്തുണയ്ക്കാൻ സാധിച്ചു. രാധിക ചേച്ചി ഞങ്ങൾക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ചേച്ചിയുടെ പാട്ടുകൾ ചേച്ചിയ്ക്കൊപ്പം ആഘോഷിക്കാൻ എനിക്കു കഴിഞ്ഞില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ വിഡിയോ ചേച്ചിയ്ക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു. ഇതു കാണുമ്പോൾ ചേച്ചി ആകാശത്തു നിന്നു നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കുകയും സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്കുറപ്പാണ്’– ശ്വേത മോഹൻ കുറിച്ചു.

അർബുദത്തെതുടർന്ന് ചികിത്സയിലിരിക്കെ 2015–സെപ്റ്റംബർ 20നാണ് രാധിക തിലക് അന്തരിച്ചത്. അകാലത്തിൽ വിടപറഞ്ഞെങ്കിലും രാധിക സംഗീത ലോകത്തിന് നൽകിയ ഗാനങ്ങള്‍ ഇന്നും അതേ ശോഭയോടെ നിലനിൽക്കുകയാണ്. നന്ദനത്തിലെ മനസിൽ മിഥുനമഴ, ദീപസ്തംഭം മഹാശ്ചര്യത്തിലെ എന്റെ ഉള്ളുടുക്കും കൊട്ടി എന്നീ ഹിറ്റുകൾ രാധിക തിലക് എന്ന ഗായികയെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന പാട്ടുകളാണ്.

English Summary: Sujatha Mohan remembers Radhika Thilak and shares the song of her daughter