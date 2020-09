‘കേവലമൊരു ഫോൺ സന്ദേശത്തിലൂടെ ഞാനുമായുള്ള ബന്ധം അവൻ അവസാനിപ്പിച്ചു’; വിവാഹജീവിതത്തിന്റെ തകർച്ചയെക്കുറിച്ച് പോപ് താരം

ഹാസ്യ നടൻ റസൽ ബ്രാൻഡുമായുള്ള വിവാഹം മാനസികാവസ്ഥയെ തകിടം മറിച്ചുവെന്ന് അമേരിക്കൻ ഗായികയും ഗാനരചയിതാവുമായ കാറ്റി പെറി. 2010ൽ വിവാഹിതരായ ഇരുവരും 2012ലാണ് വേർപിരിഞ്ഞത്. ദീർഘ കാലത്തിനു ശേഷമാണ് റസൽ ബ്രാൻഡുമൊത്തുണ്ടായ വൈവാഹിക ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് കാറ്റി മനസ്സ് തുറന്നത്. ‘ആദർശവാദിയായ മനസ്സിന്റെ ആദ്യ തകർച്ച’ എന്നാണ് ഗായിക ആ ബന്ധത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.



‘മികച്ച പ്രകടനങ്ങൾ‌ കാഴ്ചവച്ച് ജീവിതത്തി‌ൽ അവിശ്വസനീയമാം വിധം വിജയങ്ങൾ നേടുകയും അത് ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനിടയിലാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടുമുട്ടിയത്. ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ വേഗത്തിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അടുപ്പവും വിവാഹവും. എന്നാൽ ആ വിവാഹം എന്റെ ആദർശവാദിയായ മനസ്സിന്റെ ആദ്യ തകർച്ചയായിരുന്നു. പതിനാലു മാസം മാത്രം നീണ്ട ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിനു ശേഷം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പിരിഞ്ഞു. കേവലം ഒരു ഫോൺ സന്ദേശത്തിലൂടെ ബ്രാൻഡ് തന്നെയാണ് ആ ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ചത്. ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിലും കലാകാരി എന്ന നിലയിലും കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ തകർച്ച എന്നെ ഒരുപാട് ബാധിച്ചു. ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി’, ഒരു മാധ്യമത്തിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ കാറ്റി പെറി പറഞ്ഞു.

റസൽ ബ്രാൻഡിനൊപ്പമുള്ള ദാമ്പത്യ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചതിനു ശേഷം 2016ൽ കാറ്റി പെറിയും നടൻ ഒർലാൻഡോ ബ്ലൂമും പ്രണയത്തിലായി. 2017ൽ ഇരുവരും പിരിഞ്ഞെങ്കിലും രണ്ടു വർഷത്തിനു ശേഷം വീണ്ടും ഒരുമിച്ചു. താൻ അമ്മയാകാനൊരുങ്ങുന്ന വിവരം ഈ വർഷം മാർച്ചിൽ കാറ്റി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ആരാധകരെ അറിയിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച പെൺകുഞ്ഞിനു ജന്മം നൽകിയ സന്തോഷ വാർത്തയും ദമ്പതികൾ പങ്കുവച്ചു.

