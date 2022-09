മാസ്ക്കില്ലാതിരുന്നത് ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു; കോവിഡ് കേസുകളും സമരക്കേസുകളും പിൻവലിക്കുന്നു

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡ് കാലത്തെ അക്രമ സ്വഭാവമില്ലാത്ത കേസുകൾ പിൻവലിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ഉന്നതതല യോഗം തീരുമാനിച്ചു. ഏകദേശം 1.4 ലക്ഷം കേസുകൾ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിൽ അകലം പാലിക്കാത്തത്, മാസ്ക് ധരിക്കാത്തത് തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ പിൻവലിക്കും.

പിഎസ്‍സി ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഉൾപ്പെടെ പൊതുമുതൽ നശീകരണവും അക്രമവും ഇല്ലാത്ത ജനകീയ സ്വഭാവമുള്ള സമരങ്ങളുടെ പേരിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകളും പിൻവലിക്കും.

ഏതൊക്കെ കേസുകൾ പിൻവലിക്കണം എന്നതു പരിശോധിച്ചു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ആഭ്യന്തര അഡീഷനൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി, സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി, നിയമ സെക്രട്ടറി എന്നിവരടങ്ങിയ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കും.

യോഗത്തിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി വി.പി.ജോയ്, ആഭ്യന്തര അഡീഷനൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി വി.വേണു, സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി അനിൽ കാന്ത്, നിയമ സെക്രട്ടറി വി.ഹരി നായർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.

English Summary: Cases of non-violent nature during Covid period will be withdrawn