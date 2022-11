ആദ്യഘട്ട പ്രചാരണം രണ്ടുനാള്‍ കൂടി; മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ ഗുജറാത്തിൽ

അഹമ്മദാബാദ്∙ ഗുജറാത്ത് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആദ്യഘട്ട പ്രചാരണം അവസാനിക്കാൻ രണ്ടു ദിവസം മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ ദ്വിദിന പ്രചാരണ പരിപാടികൾക്കായി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ സംസ്ഥാനത്തെത്തി. സൂറത്ത്, നർമദ എന്നിവിടങ്ങളിലെ പ്രചാരണ റാലികളെ ഖർഗെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും. പ്രചാരണം സംബന്ധിച്ച അവലോകനവും നടത്തും.



തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നിരീക്ഷകനും രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ അശോക് ഗെലോട്ടും സംസ്ഥാനത്തുണ്ട്. കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് സച്ചിൻ പൈലറ്റിനെതിരെ നടത്തിയ രൂക്ഷ വിമർശനം ഗെലോട്ടുമായി ഖർഗെ ചർച്ച ചെയ്യും.

English Summary: Assembly Elections: Mallikarjun Kharge to Campaign in Gujarat