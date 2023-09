കൂത്താട്ടുകുളം∙ എറണാകുളം കൂത്താട്ടുകുളത്ത് അയൽവാസിയെ യുവാവ് വീട്ടിൽ കയറി കുത്തിക്കൊന്നു. പിറവം തിരുമാറാടി കാക്കൂർ കോളനിയിൽ സോണിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അയൽവാസി മഹേഷ് പിടിയിലായി.

English Summary: A Young Man Entered The House Of A Neighbour And Stabbed Him To Death