ജൂണ്‍ 12 മുതൽ 17വരെ കൊച്ചി രാജിവ് ഗാന്ധി ഇന്‍ഡോര്‍ സ്‌റ്റേഡിയത്തിലെ റോബോട്ടിക്, വെര്‍ച്വല്‍ റിയാലിറ്റി എക്‌സ്‌പോ ആയ റോബോവേഴ്‌സിലെത്തിയാൽ ആധുനിക റോബട്ടിക് സാങ്കേതികവിദ്യയെ പരിചയപ്പെടാനും പുതു സാങ്കേതിക വിദ്യകളെക്കുറിച്ചു വിദഗ്ധരില്‍ നിന്നും നേരിട്ട് കാര്യങ്ങള്‍ പഠിക്കാനും വര്‍ക് ഷോപുകളില്‍ പങ്കെടുക്കാനുമെല്ലാം ഇവിടെ അവസരമുണ്ട്. ഈ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധര്‍ക്കൊപ്പം സമാന മനസുള്ളവരുമായി പരിചയപ്പെടാനും ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനുമുള്ള മികച്ച അവസരവും റോബോവേഴ്‌സ് നല്‍കുന്നു.



രാവിലെ 10 മുതല്‍ രാത്രി 10 വരെയാണ് റോബോവേഴ്‌സ് സന്ദര്‍ശിക്കാനാവുക. റോബട്ടിക്, വെര്‍ച്വൽ റിയാലിറ്റി സാങ്കേതികവിദ്യയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ പ്രവണതകളെക്കുറിച്ചറിയാന്‍ റോബോവേഴ്‌സ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിദഗ്ദരുടെ സെഷനുകൾ പ്രത്യേക സമയങ്ങളിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വിശദവിവരങ്ങൾ അറിയാനും റജിസ്ട്രേഷനും ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം:https://www.roboversexpo.com



ഉദ്ഘാടനദിവസം രാവിലെ 11 മ ുതൽ 11.30വരെ ടിസിഎസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റും കേരള ഡെലിവറി സെന്റർ ഹെഡുമായ ദിനേഷ് തമ്പി 'Unleashing the Power of AI: Transforming Business for Tomorrow' എന്ന വിഷയത്തിൽ അവതരണം നടത്തും. അതിവേഗം വളരുന്ന ബിസിനസ് മേഖലകളിൽ മത്സരാധിഷ്ഠിതമായി തുടരാനും ഉപഭോക്താക്കൾക്കു മികച്ച സേവനം നൽകാനും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജന്റ്സ് സഹായകമാകും.



എഐ തത്സമയ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു, കൂടുതൽ അറിവുള്ളതും കൃത്യവുമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് പ്രാപ്തമാക്കുന്ന അമൂല്യമായ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപകടസാധ്യത വിലയിരുത്തൽ, വ്യാജന്മാരെ കണ്ടെത്തൽ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ എഐ ഒരു പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നു. മാർക്കറ്റ് ട്രെൻഡുകൾ വിശകലനം ചെയ്യാനും ഉപഭോക്തൃ ഫീഡ്‌ബാക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും പൂർണ്ണമായും പുതിയ ഉൽപ്പന്നമോ സേവന ആശയങ്ങളോ നിർദ്ദേശിക്കാനും സാധിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം വിശദമായി അറിയാം.



ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലും കരിയർ അവസരങ്ങളിലുംഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സിന്റെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് ജൂൺ 13ന് രാവിലെ 6 മുതൽ 7വരെ The Future is Connected: IoT in Daily Life and Career Opportunities എന്ന സെഷനില്‍ ആർ ആൻഡ് ഡി സിലികോൺ ടെക്നോളജീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് സഹസ്ഥാപകൻ അഭിജിത് കുമാർ ചർച്ചകൾ നയിക്കും ദൈനംദിന വസ്‌തുക്കൾ പരസ്‌പരം ബന്ധിപ്പിച്ച്, ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുകയും കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയും ചെയ്‌ത് നമ്മുടെ ജീവിതം സ്മാർട്ട് ആക്കുന്ന ഐഒടിയുടെ അദ്ഭുതങ്ങളെക്കുറിച്ച് നെസ്റ്റ് ടെക്നോളജിയുടെ സിടിഒ ഡോ. സുരേഷ് നായർ പ്രതിപാദിക്കും.



ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ എഐ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഇന്നോവേഷൻ ആര്‍കിടെക്ട് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഇംപാക്ട് ലീഡർ റോബിൻ ടോമിയും ഡിജിറ്റൽ ജീവിതത്തിലെ ചതിക്കുഴികളെക്കുറിച്ചും സുരക്ഷിതമാകേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും ഇൻഫോസിസ് ഡിജിറ്റൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് എൻജിനിയർ മുഹമ്മദ് റെസൽ വിശദീകരിക്കും