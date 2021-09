ലോക്ഡൗൺ ആണെങ്കിലും ഞായറാഴ്ച ഹോട്ടലിലും റിസോർട്ടിലും പോകാം

കൊച്ചി∙ ഞായറാഴ്ചകളിൽ ലോക്ഡൗൺ ആണെങ്കിലും ടൂറിസ്റ്റ് ഹോട്ടലുകളിലേക്കോ റിസോർട്ടുകളിലേക്കോ പോകുന്നതിനും വരുന്നതിനും തടസ്സമില്ലെന്ന് ടൂറിസം വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ബുക്കിങ് രേഖയോ ബില്ലോ കാണിച്ചാൽ മതി. എന്നാൽ ‍ഹോട്ടലിൽചെന്ന ശേഷം പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ കഴിയില്ല.

ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളിലെ റിസോർട്ടുകളും മറ്റും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ബയോബബ്ൾ സംവിധാനത്തിലാണ്. അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരും അതിഥികളും 2 വാക്സിനേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയവരായിരിക്കണം. മാസ്കും സാനിറ്റൈസറും അകലം പാലിക്കലും ഉൾപ്പടെ കർശന സുരക്ഷാ നടപടികളും ഉണ്ടാവണം.

ടൂറിസ്റ്റ് റിസോർട്ടുകളിലേക്കോ തിരികെ വീട്ടിലേക്കോ ഞായറാഴ്ച വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനു ത‍ടസ്സമില്ല. വാഹന പരിശോധനയുണ്ടെങ്കിൽ മുറി ബുക്ക് ചെയ്ത രേഖ കാണിക്കുക. (വി.പി.ജോയ്, ചീഫ് സെക്രട്ടറി)

English Summary: Travellers can visit resorts and hotels on lockdown Sundays