നിർഭയ കേസില്‍ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട പ്രതികൾക്ക് മാപ്പുനൽകണമെന്ന മുതിർന്ന അഭിഭാഷക ഇന്ദിര ജയ്സിങ്ങിന്റെ പരാമർശത്തിനെതിരെ ബോളിവുഡ് താരം കങ്കണ റനൗട്ട്. ഇന്ദിര ജെയ്സിങ്ങിനെ പോലുള്ളവരാണ് ഇത്തരം നികൃഷ്ട ജീവികൾക്കു ജന്മം നൽകുന്നതെന്നും കങ്കണ തുറന്നടിച്ചു.



‘നിർഭയ കേസിലെ പ്രതികളായ ക്രൂരൻമാർക്കൊപ്പം ആ സ്ത്രീയെ നാലു ദിവസത്തേക്ക് ജയിലിൽ അടയ്ക്കണം. അവർ അത് അർഹിക്കുന്നുണ്ട്. അവരും ഒരു സ്ത്രീ അല്ലേ. ബാലാത്സംഗ കേസിലെ പ്രതികളോടു സഹതാപം കാണിക്കുന്ന ഇവരുടെ മാനസീകനില എന്താണ്? ഇന്ദിരയെ പോലുള്ളവരാണ് അത്തരം നികൃഷ്ട ജീവികൾക്കു ജന്മം നൽകുന്നത്.’– കങ്കണ പറഞ്ഞു.



ഇനിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറ്റ കൃത്യങ്ങൾ രാജ്യത്ത് ആവർത്തിക്കരുത്. അതിനായി പ്രതികളെ പരസ്യമായി തൂക്കിക്കൊല്ലണമെന്നും കങ്കണ ആവശ്യപ്പെട്ടു. രാജീവ് ഗാന്ധി വധക്കേസിൽ നളിനിക്കു മാപ്പു കൊടുത്ത സോണിയ ഗാന്ധിയെ മാതൃകയാക്കണമെന്ന ഇന്ദിരയുടെ പ്രസ്താവനയാണ് കങ്കണ വിമർശിച്ചത്. ഇന്ദിര ജയ്സിങ്ങിന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ നിർഭയയുടെ അമ്മയും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. അത്തരം ഒരു നിർദേശം മുന്നോട്ടു വയ്ക്കാൻ ഇന്ദിര ആരാണെന്നായിരുന്നു നിർഭയയുടെ അമ്മയുടെ ചോദ്യം. അവരെ പോലുള്ളവർ കാരണമാണ് ബലാത്സംഗത്തിനിരയായവർക്ക് നീതി ലഭിക്കാത്തതെന്നും നിർഭയയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞിരുന്നു.



English Summary: Kangana Ranaut Says, Women Like Indira Jaisingh Give Birth To These Monsters