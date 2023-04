ഇനിയൊരു വിവാഹമില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ഹൃതിക് റോഷൻ; ഒടുവിൽ സബയുമായുള്ള ബന്ധം

നിത അംബാനി കൾച്ചറൽ സെന്ററിന്റെ ഉദ്ഘാടനവേദിയിലെത്തിയ ഹൃതിക് റോഷനും കാമുകി സബാ ആസാദും മാധ്യമ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. ഇരുവരും ഒരുമിച്ചുള്ള അവധിക്കാല ചിത്രങ്ങളും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പുനർവിവാഹത്തെ കുറിച്ച് ഹൃതിക് പറയുന്ന പഴയ വിഡിയോക്ലിപ്പാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലാകുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ഹൃതിക്കും സബയും ഡേറ്റിങ്ങിലാണെന്നുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുന്നത്. കരൺ ജോഹറിന്റെ 50–ാം ജന്മദിനാഘോഷത്തിന് ഇരുവരും ഒരുമിച്ചെത്തിയതോടെയാണ് ഡേറ്റിങ്ങിലാണെന്ന കാര്യം ആരാധകർ ഉറപ്പിച്ചത്. ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനറായ സൂസൈൻ ഖാനെയാണ് ഹൃതിക് ആദ്യം വിവാഹം ചെയ്തത്. വിവാഹമോചനം ഇരുവർക്കും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു എന്നാണ് 2017ലെ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ ഹൃതിക് റോഷൻ പറഞ്ഞത്.

‘ഈ തീരുമാനം എടുത്തത് വളരെ പ്രയാസമായിരുന്നു. ഒരു താരത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും. പക്ഷേ, ജീവിതത്തിലെ ചില നിർണായക തീരുമാനങ്ങളോട് ഞാൻ യെസ് പറഞ്ഞു. എന്റെ എല്ലാ വിജയങ്ങൾക്കു പിന്നിലും ഓരോ കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഇന്ന് ഞാൻ നല്ലൊരു നർത്തകനാണ്. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും നർത്തകനാകാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് ഒരു ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഞാൻ ആകെ നിരാശപ്പെട്ടു.എന്റെ കാൽമുട്ടും നടുഭാഗവും തളർന്നു പോകുന്ന രോഗാവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ ഡാൻസറായില്ലേ? അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്.’– 2017ൽ ഫിലിംഫെയറിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ഹൃതിക് റോഷൻ പറഞ്ഞു.

ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു പുനർവിവാഹത്തെ കുറിച്ചു തനിക്കു ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ലെന്നും ഹൃതിക് റോഷൻ വ്യക്തമാക്കി. ‘ഇന്ന് എനിക്ക് പുനർവിവാഹത്തെ കുറിച്ചു ചിന്തിക്കാനാകില്ല. ഞാൻ തൃപ്തനാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആ ദിശയിൽ ഒരു ചിന്ത എനിക്കില്ല. മനുഷ്യന് ജീവിതത്തിൽ മറ്റുപല കാര്യങ്ങളും ആവശ്യമാണ്. മനുഷ്യർ എല്ലാകാര്യങ്ങളിലും സ്വയംപര്യാപ്തത കൈവരിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്നിലേക്കു ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. നാളെ ഈ തീരുമാനം മാറിയേക്കാം.’– ഹൃതിക് വ്യക്തമാക്കി.

2000 ഡിസംബറിലായിരുന്നു ഹൃതിക് റോഷനും സൂസൈൻ ഖാനും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം. ഇരുവർക്കും രണ്ട് ആൺമക്കളും ഉണ്ട്. 2014ലാണ് വിവാഹ മോചിതരായത്. എങ്കിലും മക്കളുടെ കര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇരുവരും ഒരുമിച്ചെത്താറുണ്ട്. നിലവിൽ നടൻ അസ്‌ലൻ ഖനിക്കൊപ്പം ഡേറ്റിങ്ങിലാണ് സൂസൈൻ.

