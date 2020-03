നെറ്റിയില്‍ എഴുതിവെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം

എല്ലാ മനുഷ്യരെയും അവരുടെ സമാനതകൾ ഇല്ലാത്ത സവിശേഷതകൾ കോണ്ടും രൂപഘടന കൊണ്ടും വ്യത്യസ്തപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അത് ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വഭാവത്തെ വളരെ നന്നായി എടുത്തുകാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിരലിന്റെ ഘടന, കൈരേഖകൾ, കാൽ പാദങ്ങൾ എന്നിവ നിങ്ങളെ എങ്ങനെ നിർവചിക്കുന്നുവെന്നതിനെക്കുറിച്ചു നിങ്ങൾ വായിച്ചിരിക്കാം. ഒരു പരിധിവരെ ശരീരത്തിലുള്ള മറുകുകൾ ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ സ്വഭാവമായി കണക്കാക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ നെറ്റിയുടെ ആകൃതി നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്താണു പറയുന്നതെന്നു മനസ്സിലാക്കാം.

വീതിയുള്ള നെറ്റി

വിശാലമായ നെറ്റി ഉയർന്ന ബുദ്ധിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ധാരാളം ആളുകൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ചു സ്ത്രീകൾക്കു വലിയ നെറ്റി അഴകായി കാണുന്നു, ഇത്തരം ആളുകൾ എപ്പോഴും ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന സ്വഭാവക്കാരായിരിക്കും. ആളുകളുടെ സ്നേഹാദരങ്ങൾ

ഇവരെ തേടി എപ്പോഴും വരും, പ്രത്യകിച്ച് പ്രായമായ ആളുകളുടെ. ഇവ൪ വിശാലമനസ്കരും സഹജീവികളോട് അനുകമ്പയുള്ളവരും ആയിരിക്കും.

വീതി കുറഞ്ഞ നെറ്റി

ഉൾവലിഞ്ഞു ജീവിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് ഇത്തരം ആളുകൾ. ഇവർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും അൽപം വൈകാരികതയോടെയാണു സമീപിക്കുന്നത്. മനസ്സ് എന്താണോ പറയുന്നത് അത് അവർ രണ്ടാമതു ചിന്തിക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കും. സാമൂഹിക കൂട്ടായ്മകളിൽ

ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാകുന്നത് ഇവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, ഒറ്റയ്ക്കു കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാനും നടപ്പിലാക്കിയെടുക്കാനും ഇത്തരക്കാർ

എപ്പോഴും താൽപര്യപെടുന്നു.

നീളമുള്ള നെറ്റി

നിങ്ങളുടെ നെറ്റിയുടെ ആകൃതി നീളത്തിലുള്ളതാണെങ്കിൽ അതിനർഥം നിങ്ങൾ ഉത്സാഹശീലനും സ്വഭാവത്തിൽ നേരായവനും

ആശയങ്ങളിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്തവനുമാണെന്നാണ്. ഇവർ ജോലിയിലോ കുടുംബകാര്യങ്ങളിലോ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യില്ല. ആരെയും

സുഖിപ്പിച്ച് സംസാരിക്കാത്ത ഇവർ കാര്യങ്ങൾ തുറന്നുപറയുന്ന പ്രകൃതക്കാരും ആയിരിക്കും.

വളഞ്ഞ നെറ്റി

വളഞ്ഞ നെറ്റിയിലുള്ളവരുടെ മുടിയിഴകളും വളഞ്ഞതായിരിക്കും. ഇവർ ഊർജസ്വലതയോടും ചുറുചുറുക്കോടും കൂടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടത്തിയെടുക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവരും ആയാണു കണ്ടുവരാറുള്ളത്. മറ്റുള്ളവരിൽ നല്ല മതിപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഇവർക്ക് എപ്പോഴും സാധിക്കും. ഇവരിൽ നിന്നുള്ള പോസിറ്റീവ് വൈബ്രേഷനുകൾ സമാന സ്വഭാവമുള്ള ആളുകളെ ആകർഷിക്കുന്നു.

എന്നാൽ ഇവർ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഇവരോട് എതിർപ്പുള്ളവരിൽ നിന്നു നേരിടുന്ന അസൂയയും കുശുമ്പും ആണ്.

എം (M) പോലെയുള്ള നെറ്റി

നിങ്ങളുടെ നെറ്റിയുടെ ആകൃതി M എന്ന അക്ഷരം പോലെയാണോ? ഇതു ഭാവനയുടെ ഉയർന്ന അർഥമുള്ള ഒരു പ്രതീകത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇത്തരം വ്യക്തികൾ എല്ലായ്പോഴും മേഘങ്ങളിൽ തല ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു നടക്കുവാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇവർക്കു ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടതായും വരാറുണ്ട്. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ അവർ തീരെ ഇഷ്ടപ്പെടാറില്ല.

എന്നാൽ അത്തരം വ്യക്തികളുടെ നല്ലവശം അവരുടെ ക്രിയാത്മകമായ കഴിവുകളാണ്. അഭിനയം, എഴുത്ത്, പരസ്യം, കല എന്നിവ പോലുള്ള സർഗാത്മകതയും കലാപരവും ആയ തൊഴിലുകളിൽ ഏർപ്പെടാൻ അവർ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധ നൽകാറുണ്ട്.

പർവതാകൃതിയിലെ നെറ്റി

പർവതാകൃതിയിലുള്ള നെറ്റി അപൂർവമാണ്. ഇത്തരം നെറ്റിയുള്ളവർ ദയയും സൗമ്യതയും ഉള്ളവരായാണു കാണപ്പെടാറ്. അവർ വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്കായി എന്തും ചെയ്യാൻ മനസ്സുള്ളവരായിരിക്കും. അവർക്ക് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളിലും പ്രവൃത്തിയിലും വളരെ

ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ ഒന്നിന്റെയും നേതൃസ്ഥാനം അവരെ മോഹിപ്പിക്കാറില്ല.

കൂർത്ത നെറ്റി

കൂർത്ത നെറ്റിയുള്ളവരുടെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും ഇവരുടെ നെറ്റി പോലെത്തന്നെ മൂർച്ചയുള്ളതാണ്. കൂർത്ത നെറ്റിയുള്ളവർ ആരുടെയെങ്കിലും വികാരങ്ങൾ പരിഗണിക്കാതെ സംസാരിക്കും. കാതലായ ധാർഷ്ട്യമുള്ള അത്തരം ആളുകൾ അവരുടെ വാക്ക് മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിച്ചാലും സ്വന്തം പ്രവൃത്തികൾ എങ്ങനെയും നടപ്പാക്കിയെടുക്കുന്നതിൽ നിന്നു പിന്നോട്ടു പോകില്ല.

English Summery : What Your Forehead Tells About You