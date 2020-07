ഇന്ന് കർക്കടക വാവ്, വീട്ടിൽ ബലിതർപ്പണം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്ന് വിവരിക്കുകയാണ് ശാന്തി വിജയൻ എടത്തല. ഭവനത്തിൽ ബലികർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് ലൈവ് വീഡിയോ കാണാം.



English Summary : 'Balitharpanam' at home in this way amid Covid-19 risks