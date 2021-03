മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇവരെ കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ വേറെ ആരും

മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരഭാഷയും മുഖഭാവങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അവരെന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് ഊഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ചില രാശിക്കാരുണ്ട്. തനിക്കു ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ ഇംഗിതമറിഞ്ഞ് ഇവർ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നു മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ളവരെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളാനും ഈ രാശിക്കാർക്കു പ്രത്യേക കഴിവാണ്. കാര്യങ്ങളെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി വിലയിരുത്തുകയും വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകാതെ തന്നെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തെന്നു മനസ്സിലാക്കാനും ഇവർക്കു സാധിക്കും. മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സു വായിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഈ രാശിക്കാർ ആരൊക്കെയാണെന്നറിയേണ്ടേ?

മിഥുനം രാശി (Gemini)

(ജന്മദിനം മേയ് 22 മുതൽ ജൂൺ 21 വരെയുള്ളവർ)

തനിക്കു ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ ഉള്ളറിയാൻ ഇവരോളം കഴിവുള്ളവർ വേറെയില്ല എന്നു തന്നെ പറയാം. വളരെ പെട്ടെന്നു കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാനും അതിനനുസരിച്ചു പെരുമാറാനും ഇവർക്കു പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട്. തങ്ങളിൽ നിന്നു മറ്റുള്ളവർ എന്താണു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നുവെന്നു മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിലെന്തെന്നു ചിന്തിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാനും ജെമിനി രാശിക്കാർക്കു സാധിക്കും.

കർക്കടകം രാശി (Cancer)

(ജന്മദിനം ജൂലൈ 23 വരെയുള്ളവർ)

ലോലഹൃദയമുള്ളവരും വളരെ വികാരപരമായി കാര്യങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നവരുമാണെങ്കിലും കാൻസർ രാശിക്കാരെ എളുപ്പത്തിൽ വിഡ്ഢികളാക്കാൻ ആരെക്കൊണ്ടും സാധിക്കുകയില്ല. മറ്റുള്ളവരുടെ വികാരങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനും അതിനനുസരിച്ചു കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാനും ഈ രാശിക്കാർക്കു പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട്.

തുലാം രാശി (Libra)

(ജന്മദിനം സെപ്‌റ്റംബർ24 മുതൽ ഒക്‌ടോബർ 23 വരെയുള്ളവർ)

തനിക്കു ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ സന്തോഷങ്ങളിൽ പങ്കു ചേരാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് ഈ രാശിക്കാർ. നന്നായി ചിന്തിക്കുന്നവർ ആരെന്നും മോശമായി കാര്യങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നവർ ആരെന്നും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ലിബ്ര രാശിക്കാർക്കു കഴിയും. കാര്യങ്ങളുടെ നല്ല വശം മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന ഇവർ മോശം ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് അധികം ആലോചിക്കാറില്ല.

വൃശ്‌ചികം രാശി (Scorpio)

(ജന്മദിനം ഒക്‌ടോബർ 24മുതൽ നവംബർ22 വരെയുള്ളവർ)

ചുറ്റിലും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി ശ്രദ്ധിക്കുകയും വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നവരാണു സ്കോർപിയോ രാശിക്കാർ. തങ്ങൾക്കു ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ ശരീരഭാഷയും അംഗചലനങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി അവരെക്കുറിച്ചു കൃത്യമായ ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഇവർക്കു കഴിയും. മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സു വായിക്കാനും സത്യമേത്, അസത്യമേത് എന്നു തിരിച്ചറിയാനും ഈ രാശിക്കാർക്കു പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട്.

മീനം രാശി (Pisces)

(ജന്മദിനം ഫെബ്രുവരി 20 മുതൽ മാർച്ച് 21 വരെയുള്ളവർ)

കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കാണാനും അതിനനുയോജ്യമായി പ്രവർത്തിച്ചു മറ്റുള്ളവരെ അതിശയിപ്പിക്കാനും പിസെസ് രാശിക്കാർക്കു പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട്. വളരെ വികാരപരമായി ചിന്തിക്കുന്നവരും അന്തർജ്ഞാനം ഉള്ളവരുമായിരിക്കും ഇക്കൂട്ടർ. മോശമായി ഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങളെന്തെന്നു മുൻകൂട്ടി കാണാൻ ഇവർക്കു കഴിയും.

English Summary : These Zodiac Signs Who are Good Reading Minds