എം.എം.മണി എംഎൽഎയുടെ കൊച്ചുമകൾ മീനാക്ഷിയ്ക്ക് എല്ലാവിഷയത്തിനും എ പ്ലസ്

അടിമാലി ∙ മണിയാശാന്റെ കൊച്ചുമക്കൾക്കിത് എ പ്ലസുകളുടെ കാലം. എം.എം.മണി എംഎൽഎയുടെ കൊച്ചു മകൻ ശിവജിക്ക് പത്താംക്ലാസ് പരീക്ഷയിൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് ലഭിച്ചിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസുമായി കൊച്ചുമകളും നേട്ടം കരസ്ഥമായിരിക്കുന്നത്.

എം.എം.മണിയുടെ നാലാമത്തെ മകൾ ഗീതയുടെ മകൾ മീനാക്ഷി ഹരികൃഷ്ണനാണ് എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് നേടിയത്. കൂമ്പൻപാറ ഫാത്തിമ മാതാ ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നിന്ന് ബയോളജി സയൻസിലാണ് നേട്ടം.

പിതാവ്: ഹരികൃഷ്ണൻ ദിലീപ് (ബിൽഡിങ് ഡിസൈനർ–യുബിഡി ബിൽഡേഴ്സ്, അടിമാലി). തിരുവനന്തപുരം ജി.വി.രാജ സ്പോർട്സ് സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് ഇളയ മകൾ ശ്രീജയുടെ മകൻ ശിവജി എസ്.ശ്രീശൈലം പത്താം ക്ലാസിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയത്.

