12 വർഷം ജോലി ചെയ്തു; കാരണം പറയാതെ ജീവനക്കാരനെ പിരിച്ചുവിട്ട് കമ്പനി

വീടിനോടെന്ന പോലെയുള്ള അടുപ്പം പല ജീവനക്കാർക്കും ഓഫിസിനോടുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ മറ്റു ചിലർ വീട്ടിലുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതു പോലും ഓഫിസിലാണ്. അത്രയും ഹൃദയത്തോടു ചേർന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽനിന്ന് കാരണം കൂടാതെ പുറത്താക്കപ്പെട്ടാൽ പലർക്കും അതു താങ്ങാനാവില്ല. നീണ്ട 12 വർഷത്തോളം ആത്മാർഥതയോടെ ജോലി ചെയ്തിട്ടും പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ജോലിയിൽനിന്നു പുറത്താക്കപ്പെട്ടതിന്റെ സങ്കടമാണ് ജോനാഥൻ ടാപ് എന്ന യുവാവ് സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്.

ലക്സംബർഗിൽ ആമസോണിന്റെ സീനിയർ പ്രോഡക്ട് മാനേജരായിരുന്നു ജൊനാഥൻ. ജോലിയിൽ 12 വർഷം പൂർത്തിയാക്കാൻ പതിനേഴു ദിവസം മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെയാണ് ജൊനാഥനു ജോലി നഷ്ടമായത്. സെപ്റ്റംബർ 30നാണ് തന്റെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട വിവരം ജൊനാഥൻ ലിങ്ക്ഡ് ഇന്നിലൂടെ പങ്കുവച്ചത്. ദേഷ്യവും വേദനയും പ്രതീക്ഷയുമെല്ലാം ചേർന്ന സമ്മിശ്ര വികാരമാണ് തോന്നുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. ഇത്രയും നീണ്ട വർഷങ്ങൾ ഒരു വലിയ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ കഴി‍ഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും ഇനി സഹപ്രവർത്തകരെ കാണാൻ കഴിയില്ലല്ലോയെന്ന സങ്കടമാണ് ഉള്ളു നിറയെയെന്നും അദ്ദേഹം കുറിച്ചു.

അപ്രതീക്ഷിത മാറ്റങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന അനിശ്ചിതത്വത്തെ നേരിടാൻ മനസ്സൊരുക്കുകയാണെന്നും വീടു പോലെ കരുതിയിരുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽനിന്ന് എന്നെന്നേക്കുമായി പടിയിറങ്ങേണ്ടി വന്നത് വേദനാജനകമായിരുന്നെങ്കിലും അതിനു വേണ്ടി മനസ്സൊരുക്കിയെന്നും ഇനിയും കാത്തിരിക്കുന്ന അവസരത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ മനസ്സൊരുക്കി കഴിഞ്ഞെന്നും പറഞ്ഞു കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം കുറിപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്.

കോവിഡനന്തരമുണ്ടായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടാൻ പല പ്രമുഖ ഐടി സ്ഥാപനങ്ങളും ജീവനക്കാരുടെ കൂട്ടപ്പിരിച്ചുവിടൽ നടത്തിയിരുന്നു. ഇപ്പോഴും പല കമ്പനികളും മുന്നറിയിപ്പു കൂടാതെ ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചു വിടുന്ന പതിവ് തുടരുകയാണ്. കരിയറിന്റെ മധ്യത്തിൽ നേരിടുന്ന ഇത്തരം പിരിച്ചുവിടൽ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ജീവനക്കാർ പലപ്പോഴും പുതിയ ജോലികൾ കണ്ടെത്താൻ ഏറെ പ്രയാസപ്പെടാറുണ്ട്.

