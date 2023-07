വ്യായാമം മാത്രമല്ല പ്രത്യേക ഭക്ഷണവുമുണ്ട്; ചിത്രങ്ങൾ പങ്കിട്ട് മഹേഷ് ബാബു

ടോളിവുഡിലെ ഏറ്റവും സുമുഖനും കായിക ക്ഷമതയുമുള്ള നായകൻ ആരെന്നു ചോദിച്ചാൽ അതിനുത്തരം ഒന്നേയുള്ളൂ. അത് മഹേഷ് ബാബു ആണ്. കൃത്യമായ വ്യായാമവും ചിട്ടയായ ഭക്ഷണവും അത് തന്നെയാണ് ഈ പ്രായത്തിലും മഹേഷ് ബാബുവിന്റെ ചുറുചുറുക്കിന്റെ പുറകിലെ കാര്യം. ഇപ്പോഴും യുവത്വവും ശാരീരിക ക്ഷമതയും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ തെലുങ്കിന്റെ പ്രിയതാരത്തിന് പ്രത്യേക ഭക്ഷണ ക്രമമുണ്ട്. തന്റെ പ്രഭാത ഭക്ഷണത്തിന്റെ ചിത്രം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവച്ചു കൊണ്ട് എന്തെല്ലാമാണ് അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്നു മഹേഷ് ബാബു വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.



ആരോഗ്യത്തിനു അത്യുത്തമവും പോഷക സമൃദ്ധവും പ്രോട്ടീൻ നിറഞ്ഞതുമായ വസ്തുക്കളാണ് മഹേഷ് ബാബു തന്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രഭാത ഭക്ഷണം തയാറാക്കുന്നതെന്നു വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് താരം ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓട്സും നട്സും സീഡുകളും എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് ഭക്ഷണം. ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ കുതിർത്തുവെച്ചതിനു ശേഷമാണ് ഇതെല്ലാം പിറ്റേന്ന് കഴിക്കാൻ എടുക്കുന്നത്. തന്റെ ദിനചര്യയിൽ പോഷകം നിറയ്ക്കുന്നതും അടുത്ത കുറച്ചു മണിക്കൂറുകൾ തന്നെ ഊർജസ്വലനായി നിർത്തുന്നതും ഈ ഭക്ഷണം തന്നെയാണെന്നും താരം കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ടോളിവുഡിന്റെ രാജകുമാരൻ എന്ന വിളിപ്പേരുള്ള മഹേഷ് ബാബു ഇപ്പോഴും തന്റെ ശരീരവും ആരോഗ്യവും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ അതീവ ശ്രദ്ധാലുവാണ്. കൃത്യമായ ഭക്ഷണക്രമം പിന്തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് മഹേഷ് ബാബുവെന്ന് നേരത്തെ താരത്തിന്റെ ഭാര്യ നമ്രത ശിരോദ്കർ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പരമ്പരാഗതമായി തയാറാക്കുന്ന ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണിയാണ് തനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയമെന്നു ആരാധകരുമായി നടത്തിയ ഒരു സംവാദത്തിൽ മഹേഷ് ബാബു തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്.

