ഊണിനൊരുക്കാം ഉരുളക്കിഴങ്ങു മെഴുക്കുവരട്ടി

ചൂട് ചോറിന്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ അസാധ്യ രുചിയിലൊരുക്കാം ഉരുളക്കിഴങ്ങു മെഴുക്കുവരട്ടി.

ചേരുവകൾ

ഉരുളക്കിഴങ്ങ് - 500 ഗ്രാം

ചെറിയ ഉള്ളി - 20 എണ്ണം

ചതച്ച മുളക് - 2 ടീസ്പൂണ്

മഞ്ഞൾപ്പൊടി - 1/4 ടീസ്പൂൺ

കറിവേപ്പില

ഉപ്പ് - 1 ടീസ്പൂൺ

വെളിച്ചെണ്ണ - 3 ടേബിൾസ്പൂൺ

തയാറാക്കുന്ന വിധം

ഉള്ളി ചതയ്ക്കുക.

ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചെറിയ ക്യൂബുകളായി മുറിയ്ക്കുക.

ഒരു ഫ്രൈയിങ് പാൻ ചൂടാക്കി വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കുക.

ചൂടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്കു കറിവേപ്പില ചേർക്കുക.

ശേഷം ചെറിയ ഉള്ളി ചതച്ചത് ചേർത്ത് 3 മുതൽ 4 മിനിറ്റ് വരെ വഴറ്റുക.

മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തു മഞ്ഞളിന്റെ പച്ച രുചി മാറുന്നതുവരെ വഴറ്റുക.

അരിഞ്ഞ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഉപ്പും ചേർക്കുക. നന്നായി ഇളക്കുക.

നന്നായി ഇളക്കി 5 മിനിറ്റ് നേരം ഇടത്തരം തീയിൽ അടച്ചു വച്ചു വേവിക്കുക.

5 മിനിറ്റിനു ശേഷം അടപ്പ് തുറന്നു നന്നായി ഇളക്കുക.

വീണ്ടും 7 മിനിറ്റ് വേവിക്കുക.

ഇനി അടപ്പ് തുറന്ന് നല്ലതുപോലെ മൊരിഞ്ഞു വരുന്നത് വരെ ചെറിയ തീയിൽ വേവിക്കുക.

അവസാനം കറിവേപ്പില ചേർത്തു വിളമ്പാം.

Content Summary : Potato stir fry is a classic dish that can never go wrong.