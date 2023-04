മാംഗോ മിൽക്ക് ഷെയ്ക്ക്, എന്താ രുചി

ചൂടു കുറയ്ക്കാൻ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിലൊരു മാംഗോ മിൽക്ക് ഷെയ്ക്ക്.

ചേരുവകൾ

മാമ്പഴം - 1 1/2 കപ്പ്‌

ഐസ് ക്യൂബ് - 4-5

പഞ്ചസാര - 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ

മാംഗോ ഐസ്ക്രീം - 1/2 കപ്പ്‌

തണുത്ത പാൽ - 1 1/2 കപ്പ്‌

തയാറാക്കുന്ന വിധം

മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ചേരുവകൾ എല്ലാം ചേർത്തു നന്നായി അടിച്ചെടുക്കുക. ശേഷം ഒരു ഗ്ലാസിൽ ഒഴിച്ചു മാമ്പഴം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി അരിഞ്ഞതും ഐസ്ക്രീമും ചേർത്തു അലങ്കരിക്കാം. ഈ ചൂടുകാലത്തു മനസും ശരീരവും തണുപ്പിക്കാൻ ബെസ്റ്റാണ്.

Content Summary : Mango milkshake is delicious, refreshing and is packed with iron as well.