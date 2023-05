കലത്തപ്പം, പ്രഷർ കുക്കറിൽ എളുപ്പത്തിലൊരുക്കാം

ഒരു തരം പാൻകേക്കാണ് കലത്തപ്പം. അരിപ്പൊടിയും വെള്ളവും ഉപ്പും ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന ഇത് "കലത" എന്ന പ്രത്യേകതരം ചട്ടിയിൽ പാകം ചെയ്യുന്നു. കലത്തപ്പം സാധാരണയായി പഞ്ചസാരയോ ശർക്കരയോ ചേർത്താണ് വിളമ്പുന്നത്, പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഇത് എളുപ്പത്തിൽ തയാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നു നോക്കാം.

ചേരുവകൾ

പച്ചരി - 1 കപ്പ്

ചോറ് - 2 ടേബിൾസ്പൂൺ

ഏലയ്ക്ക – 2

ശർക്കര - 200 ഗ്രാം

ബേക്കിങ് സോഡ - ഒരു നുള്ള്

ഉപ്പ് - 1/4 ടീസ്പൂൺ

വെള്ളം - 1 1/2 കപ്പ് +1/4കപ്പ്

തയാറാക്കുന്ന വിധം

പച്ചരി കഴുകി കുറഞ്ഞതു 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും കുതിർത്തു വയ്ക്കുക.

2 മണിക്കൂറിനു ശേഷം അരിച്ചെടുത്ത് അരി, ചോറ്, ഏലയ്ക്ക, ഉപ്പ്, 1/2 കപ്പ് വെള്ളം എന്നിവ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്കു ചേർക്കുക. ഇത് നന്നായി അരച്ചെടുക്കുക.

ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്കു മാറ്റുക.

മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്കു 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തു മാവു പാത്രത്തിലേക്കു മാറ്റാം.

1/2 കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ശർക്കര ഉരുക്കുക.

ചൂടുള്ള ഉരുക്കിയ ശർക്കര ഒരു അരിപ്പയിൽ കൂടി മാവിൽ ഒഴിക്കുക.

അപ്പോൾ തന്നെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം.

3-4 മിനിറ്റ് നന്നായി ഇളക്കുക.

ഒരു പ്രഷർ കുക്കർ ചൂടാക്കി അരിഞ്ഞ ഉള്ളിയും അരിഞ്ഞ തേങ്ങയും സ്വർണ്ണ നിറമാകുന്നതുവരെ വഴറ്റുക.

ബേക്കിങ് സോഡയും വറുത്ത ഉള്ളിയും തേങ്ങാ കഷ്ണങ്ങളും മാവിൽ ചേർക്കുക.

ബേക്കിങ് സോഡ നന്നായി യോജിക്കുന്നതു വരെ യോജിപ്പിക്കുക.

തീ കൂട്ടിവച്ചു പ്രഷർ കുക്കറിലേക്കു മാവ് ഒഴിച്ചു വെയിറ്റ് ഇടാതെ മൂടി അടയ്ക്കുക.

നീരാവി വരുന്നതുവരെ തീ ഉയർന്ന തീയിൽ സൂക്ഷിക്കുക.

തുടർന്ന് തീ കുറച്ചു കുറഞ്ഞ തീയിൽ 10 മിനിറ്റു വയ്ക്കുക.

10 മിനിറ്റിനു ശേഷം അടപ്പു തുറന്ന് ഒരു സ്കീവർ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കുക.

അത് വൃത്തിയായി പുറത്തു വരികയാണെങ്കിൽ, തീ ഓഫ് ചെയ്തു തണുക്കാൻ അനുവദിക്കുക.

(ഇല്ലെങ്കിൽ 2 മിനിറ്റ് കൂടി വേവിച്ചു വീണ്ടും സ്കീവർ വച്ചു കുത്തി നോക്കുക.)

തണുക്കുമ്പോൾ പ്രഷർ കുക്കറിൽ നിന്നു പുറത്തെടുത്തു ചൂട് ചായയോട് ഒപ്പം വിളമ്പുക.

