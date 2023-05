തട്ടുകട സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ ഫ്രൈ, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും രുചി

നല്ല കിടു രുചിയുള്ള തട്ടുകട ചിക്കൻ ഫ്രൈ, വീക്കെൻഡ് സ്പെഷൽ വിഭവമായി വീട്ടിൽ തയാറാക്കാം.

ചേരുവകൾ

ചിക്കൻ - 1/2 കിലോഗ്രാം

മഞ്ഞൾപ്പൊടി - 1/2 ടീസ്പൂൺ

കാശ്മീരി മുളകുപൊടി - 1ടേബിൾസ്പൂൺ

പെരുംജീരകപ്പൊടി - 1 ടീസ്പൂൺ

കുരുമുളകുപൊടി - 1 ടീസ്പൂൺ

അരിപ്പൊടി - 1 ടേബിൾസ്പൂൺ

ഉപ്പ് - പാകത്തിന്

നാരങ്ങാനീര് - 1ടീസ്പൂൺ

വെളിച്ചെണ്ണ - വറുക്കാൻ

വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് - 1 ടീസ്പൂൺ

പച്ചമുളക് - 2 എണ്ണം

തയാറാക്കുന്ന വിധം

ചിക്കനിൽ മസാലപ്പൊടികളും ഉപ്പും നാരങ്ങാനീരും അരിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് ഒരു അരമണിക്കൂർ മാറ്റിവയ്ക്കാം. ശേഷം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വറുത്തെടുക്കാം.

Content Summary : Thattukada Chicken Fry is a popular Kerala street food made with chicken marinated in spices and fried in coconut oil until perfection.