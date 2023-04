മധുരിക്കുന്നൊരു ബീറ്റ്റൂട്ട് പാനീയം, പുറത്തെ ചൂടിനെ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സൂപ്പർ കൂൾ ഡ്രിങ്ക്.

ചേരുവകൾ

1.ബീറ്റ്റൂട്ട് വേവിച്ച് മിക്സിയിൽ അരച്ചത്- 2 സ്പൂൺ.

2. കസ് കസ് കുതിർത്തത്- അര സ്പൂൺ.

3. മിൽക്ക് മെയിഡ്- 4 സ്പൂൺ.

4. തണുപ്പിച്ച പാൽ- 250 മില്ലി,

5. പഞ്ചസാര - 50 ഗ്രാം.

6. ഐസ് - 8 കഷ്ണം



തയാറാക്കുന്ന വിധം

1 മുതൽ 5 വരെയുള്ള ചേരുവകൾ ചേർത്ത് ഇളക്കുക. ഗ്ലാസിൽ ഐസ്സ് ഇട്ട് ഈ ചേരുവ ഒഴിച്ച് ഇളക്കി ഉപയോഗിക്കുക.

Content Summary : This can be your ideal drink to sip on all summer