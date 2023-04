ഓറഞ്ച് അല്ലികൾ മാത്രം എടുത്തൊരു കളർ ഫുൾ ഡ്രിങ്ക്

വേനലിനെ പറപ്പിക്കാൻ കലക്കൻ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ്, ഒരു ഗ്ലാസ് മതി സൂപ്പർ കൂളാകും.

ചേരുവകൾ

1. ഓറഞ്ച് തോൽ കളഞ്ഞ് കുരുഇല്ലാതെ അല്ലികൾ മാത്രം എടുത്തത്- 200 ഗ്രാം.

2. കസ് കസ് കുതിർത്തത്- ഒരു സ്പൂൺ

3. ഐസ് ക്രിം-2 സ്ക്കൂപ്പ്

4.നാരങ്ങാനീര് - 10 മില്ലി

5. പഞ്ചസാര-75 ഗ്രാം.

6. ഐസ് ക്യൂബ്- 4 എണ്ണം.



തയാറാക്കുന്ന വിധം

ഒന്നാമത്തെ ചേരുവയും പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് മിക്സിയിൽ ജ്യൂസ് എടുക്കുക.

ഒരു ഗ്ലാസിൽ ഐസ് ക്യൂബ് ഇട്ട്, മിക്സിയിലുള്ള ജ്യൂസും,2,3 ,4ചേരുവകളും ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കുക.

