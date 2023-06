ഈ അഞ്ചു ഭക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രഷർ കുക്കറിൽ പാകം ചെയ്യാന്‍ പാടില്ല

അടുക്കളയില്‍ അത്യാവശ്യം വേണ്ട കാര്യങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് പ്രഷര്‍ കുക്കര്‍. കുക്കറില്ലാതെ പാചകം ചെയ്യുന്നത് ഇക്കാലത്തു ചിന്തിക്കാന്‍ പോലുമാവില്ല. പാചകം കാര്യക്ഷമവും വേഗത്തിലാക്കാനും മാത്രമല്ല, ഇന്ധനലാഭത്തിനും കുക്കര്‍ സഹായിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒട്ടേറെ ഗുണങ്ങള്‍ ഉണ്ടെങ്കിലും, കുക്കറില്‍ എല്ലാ ഭക്ഷണവും വേവിക്കാന്‍ പാടില്ല. അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കേണ്ട ഭക്ഷണസാധനങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ അറിയാം.

അരി

ചോറ് പാകം ചെയ്യാൻ പ്രഷർ കുക്കർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ, അത് നിർത്തേണ്ട സമയമായി. അരിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അന്നജത്തിന്‍റെ അംശം മൂലം, കുക്കറില്‍ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് അക്രിലമൈഡ് എന്ന ഹാനികരമായ രാസവസ്തു പുറത്തുവിടാൻ കാരണമാകും. ഇത് ചില ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളിലേക്കു നയിച്ചേക്കാം. അതിനാൽ, അരി തിളപ്പിച്ചു വേവിക്കുന്ന രീതി തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്.

മത്സ്യവിഭവങ്ങള്‍

ചിക്കനും മട്ടനും ബീഫുമെല്ലാം പോലുള്ള നോണ്‍വെജ് വിഭവങ്ങള്‍ പെട്ടെന്നു തയാറാക്കാന്‍ പ്രഷർ കുക്കർ സഹായിക്കും. എന്നാല്‍, മീൻ, ചെമ്മീൻ തുടങ്ങിയ അതിലോലമായ കടൽ വിഭവങ്ങൾ പ്രഷർ കുക്കറിൽ പാകം ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇത് സമുദ്രവിഭവങ്ങൾ അമിതമായി വേവുന്നതിനും അതിന്‍റെ അതിലോലമായ ഘടന നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനും കാരണമാകും. കടൽ വിഭവങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ സ്വാദ് ലഭിക്കാന്‍ ഗ്രില്ലിങ്, വേവിക്കല്‍, വറുക്കല്‍ തുടങ്ങിയ പാചക രീതികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

ഭക്ഷണങ്ങൾ വറുക്കാന്‍ പാടില്ല

ചിക്കൻ പോലെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ പ്രഷർ കുക്കറുകളിൽ അടച്ചുവെച്ച് എണ്ണയില്‍ വറുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. കുക്കറിലെ പാചകം ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന വിഭവങ്ങൾ നനവുള്ളതാക്കുമെന്നു മാത്രമല്ല, പ്രഷർ കുക്കറിലെ പരിമിതമായ സ്ഥലവും ഉയർന്ന മർദ്ദവും ചൂടുള്ള എണ്ണ അപകടകരമായി പൊട്ടിത്തെറിക്കാനും ഇടയാക്കും.

ഉരുളക്കിഴങ്ങ്

കറികളും മറ്റും പാകം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഉരുളക്കിഴങ്ങുകൾ വേവിക്കാന്‍ പ്രഷർ കുക്കർ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് പലരും. എന്നാൽ അരി പോലെ ഉരുളക്കിഴങ്ങിലും ഉയർന്ന അളവിൽ അന്നജം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവ പ്രഷർ കുക്കറിൽ പാചകം ചെയ്യുന്നത് നല്ലതല്ല. അടുക്കളയിൽ വളരെയധികം സമയം ലാഭിക്കാൻ സഹായിക്കുമെങ്കിലും ഇത് ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണ്.

പാസ്ത

പ്രഷർ കുക്കറിൽ പാചകം ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ട മറ്റൊരു ഭക്ഷണമാണ് പാസ്ത. ഉയർന്ന അന്നജം ഉള്ളതിനാൽ, ഉയര്‍ന്ന മര്‍ദ്ദത്തില്‍ വേവിക്കുമ്പോള്‍ പാസ്തയ്ക്കും ദോഷകരമായ രാസവസ്തുക്കൾ പുറത്തുവിടാൻ കഴിയും. അതിനാല്‍ പാസ്ത സാധാരണ രീതിയില്‍ തിളപ്പിച്ച് വേവിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും മികച്ച മാര്‍ഗ്ഗം.

