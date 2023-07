കഷണ്ടി മറച്ചു വച്ച് വരൻ വിവാഹ വേദിയിൽ; മുടി പിടിച്ചു വലിച്ചു, പിന്നെ കൂട്ടത്തല്ല്

കഷണ്ടി മറച്ചു വച്ച് വിഗ്ഗുമായി വിവാഹത്തിന് പോയി. പക്ഷേ, വിവാഹത്തിനിടെ കഷണ്ടിയാണ് വരന് എന്ന് വധുവിന്റെ വീട്ടുകാർ അറിയുന്നു. ഇങ്ങനെ കാര്യം സംഭവിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നത് ഇത്തരത്തിലൊരു വിഡിയോ ആണ്. ബിഹാറിലെ ബജൗര ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് വിഡിയോ.

വിവാഹ വേഷത്തിലെത്തിയ ശേഷമാണ് വരന് കഷണ്ടിയാണെന്നും അത് മറയ്ക്കാനായി വിഗ്ഗ് വച്ചതാണെന്നും മനസ്സിലായത്. സംഭവം പുറത്തായതിന് പിന്നാലെ വരനെ വധുവിന്റെ വീട്ടുകാർ മർദിക്കാൻ തുടങ്ങി. കല്യാണം ഉറപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് കഷണ്ടിയാണെന്ന കാര്യം വരൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. വിഗ്ഗ് വച്ചായിരുന്നു എത്തിയത്. വിവാഹത്തിനും ഇത്തരത്തിൽ വിഗ്ഗ് വച്ച് എത്തിയെങ്കിലും സംശയം തോന്നിയതോടെ വധുവിന്റെ ബന്ധുക്കൾ മുടി പിടിച്ചു വലിച്ചു. ഇതോടെയാണ് സംഗതി പുറത്തറിഞ്ഞത്.

വരൻ വഞ്ചിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞാണ് സംഘം ചേർന്ന് മർദിച്ചത്. പല തവണ വരൻ മാപ്പുപറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതൊന്നും കാര്യമാക്കാതെ വരനെ അക്രമിക്കുന്നതും വിഡിയോയിൽ കാണാം. പ്രശ്നം വഷളായതോടെ വില്ലേജ് അധികൃതരെ അറിയിച്ചു. ഗ്രാമത്തലവന്മാർ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തതിനാൽ പൊലീസ് സംഭവത്തിൽ ഇടപെട്ടില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. വരന്റെ രണ്ടാം വിവാഹമാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

