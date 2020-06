ചൈനക്കെതിരെ പ്രതിരോധം: ഇന്ത്യയെ സഹായിക്കാമെന്ന് റഷ്യ, പോർവിമാനങ്ങൾ നൽകാൻ തയാർ

ചൈനയ്ക്കെതിരെ സംഘർഷം നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ട പ്രതിരോധ സഹായം നൽകാൻ തയാറാണെന്ന് റഷ്യ. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ മിഗ് 29, എസ്‌യു 30 എം‌കെ‌ഐ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ തയാറാണെന്ന് റഷ്യ അറിയിച്ചതായാണ് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 30 ഓളം യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ റഷ്യയിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന പദ്ധതിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇക്കാര്യം മനസിലാക്കിയാണ് റഷ്യയുടെ മുൻകൂർ പ്രതികരണം. ഇന്ത്യ–ചൈന അതിർത്തിയിലെ സംഘർഷത്തിനിടയിലാണ് റഷ്യയുടെ വാഗ്ദാനമെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

മിഗ് 29 നവീകരണ പരിപാടിയിൽ മോസ്കോ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും നേരത്തെയുള്ള ഡെലിവറിയുടെ പ്രശ്നം വിലയിരുത്താൻ റഷ്യക്കാർ തയാറാണെന്നാണ് മനസിലാകുന്നത്. നാലാം തലമുറ യുദ്ധവിമാനവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് മിഗ് -29 യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന ഫീച്ചറുകൾ വർധിപ്പിക്കാനും പോരാട്ട ശേഷി ഉയർത്താനും ആധുനികവൽക്കരണം വഴി സഹായിക്കും.

മിഗ് 29 പരിഷ്കരിക്കുമ്പോൾ റഷ്യയുടെയും പുറത്തുനിന്നുളളതുമായ ആയുധങ്ങൾ സംയോജിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. ആധുനിക സംരക്ഷണ സാമഗ്രികളും സാങ്കേതികവിദ്യകളും മിഗ് -29 പോർവിമാനങ്ങളുടെ സേവന കാലാവധി 40 വർഷം വരെ വർധിപ്പിക്കും. സു -30 എം‌കെ‌ഐയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന ഈ വർഷം ജനുവരിയിൽ ബ്രഹ്മോസ്-എ ക്രൂസ് മിസൈൽ പ്രയോഗിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള സു -30 എം‌കെ‌ഐ യുദ്ധവിമാനത്തിന്റെ ആദ്യ സ്ക്വാഡ്രൺ വിന്യസിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ബ്രഹ്മോസ് സൂപ്പർസോണിക് മിസൈലുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരേയൊരു ഇന്ത്യൻ വിമാനമാണിതെന്ന് സുഖോയ് ജെറ്റുകളുടെ പ്രാധാന്യം മനസിലാക്കാം.

ഡെഫെക്സ്പോ ഇന്ത്യ 2020 ൽ ബ്രഹ്മോസ് എയ്‌റോസ്‌പെയ്‌സിന്റെ പ്രതിനിധി റഷ്യൻ ആർ‌ഐ‌എ നോവോസ്റ്റി വാർത്താ ഏജൻസിയോട് പറഞ്ഞത്, രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ വ്യോമസേനയുടെ സു -30 എം‌കെ‌ഐകൾക്ക് വായുവിലൂടെ, മുന്നറിയിപ്പ് വിമാനങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രയോഗിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള പുതിയ മിസൈൽ ലഭിക്കുമെന്നാണ്. അങ്ങനെ സുഖോയ്ക്ക് എയർ-ടു-എയർ മിസൈൽ ഡൊമെയ്‌നിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും.

വ്യോമസേനയ്ക്ക് സു -30 എം‌കെ‌ഐ ജെറ്റുകൾ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ആദ്യ കരാർ 1996 നവംബർ 30 ന് റഷ്യയിലെ ഇർ‌കുറ്റ്‌സ്കിൽ റോസ്‌വുരുഴെനി സ്റ്റേറ്റ് ഇന്റർമീഡിയറി കമ്പനിയും ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയവും തമ്മിലാണ് ഒപ്പുവച്ചത്. 32 സു -30 എം‌കെ‌ഐ വിതരണം ചെയ്യാൻ ഇത് വിഭാവനം ചെയ്തു. എല്ലാം 2002-2004 ൽ നിർമിക്കപ്പെട്ടതാണ്.

വിമാനത്തിന്റെ പ്രകടനത്തിൽ സംതൃപ്തനായ ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം പിന്നീട് കൂടുതൽ വിമാനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. 2000 ഡിസംബറിൽ എച്ച്‌എ‌എല്ലിന്റെ സൗകര്യങ്ങളിൽ സു -30 എം‌കെ‌ഐയുടെ ലൈസൻസുള്ള ഉൽ‌പാദനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കരാറിൽ ഇരുപക്ഷവും ഒപ്പുവച്ചു. 2012 ൽ സാങ്കേതിക കിറ്റുകൾ കൈമാറുന്ന മറ്റൊരു കരാരിലും ഒപ്പിട്ടു. സാധാരണഗതിയിൽ, സു -30 എം‌കെ‌ഐ വ്യോമസേനയുടെ വിശ്വസനീയവും ഫലപ്രദവുമായ മൾട്ടിറോൾ ഹെവി ഏരിയൽ‌ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായി സ്വയം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സൈനിക സഹകരണത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പദ്ധതിയായി സു -30 എം‌കെ‌ഐ പദ്ധതി മാറിയിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ സു -30 എം‌കെ മോഡൽ വിമാനങ്ങൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വിൽക്കുന്നതിനും സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, സു -30 എസ്എം യുദ്ധവിമാനത്തിന്റെ വികസനത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാം നേരിട്ട് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിലവിൽ റഷ്യൻ വ്യോമസേനയ്ക്ക് കൈമാറുകയും ആയുധ വിപണിയിൽ സു -30 എസ്എംഇ ആയി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.

English Summary: Russia ready to deliver MIG29 and Sukhoi Su-30MKI fighter jets to India