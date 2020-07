ഇന്ത്യ, അമേരിക്ക ശത്രുക്കളെ നേരിടാൻ ചൈനയ്ക്ക് ലേസർ ആയുധം, ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വൻ ഭീഷണി

ഇന്ത്യ, അമേരിക്ക ഉപഗ്രഹങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ ചൈനയ്ക്ക് ശേഷിയുണ്ടെന്ന് പ്രതിരോധ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധരുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. ചൈനയുടെ ഭൂഗർഭ അധിഷ്ഠിത ലേസർ ആയുധങ്ങൾക്ക് ബഹിരാകാശത്തെ ഏതൊരു ആയുധങ്ങളെയും നേരിടാൻ ശേഷിയുണ്ടെന്നാണ് ഇവരുടെ വാദം. ശത്രുക്കളുടെ സാറ്റലൈറ്റ് സെൻസറുകളെ ചൈനീസ് ലേസർ ആയുധങ്ങളിലൂടെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷിയും ചൈന നേടിയിട്ടുണ്ട്. യുദ്ധസമയത്ത് ചൈനയ്ക്ക് ഇന്ത്യയുടെയും അമേരിക്കൻ ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വലിയ നാശനഷ്ടമുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ, ഉപഗ്രഹങ്ങൾ തകർക്കാനുള്ള ശേഷി ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും നേരത്തെ തന്നെ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം നടത്തിയ പരീക്ഷണത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഉപഗ്രഹം തന്നെ മിസൈൽ ഉപയോഗിച്ച് തകർത്തിരുന്നു.

2019 ജനുവരിയിൽ, പെന്റഗണിന്റെ പ്രതിരോധ ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസി (ഡിഐഎ) ബഹിരാകാശ ഭീഷണികളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുകയും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഉപഗ്രഹങ്ങളെ തകർക്കാനുള്ള ചൈനീസ് ലേസർ സ്റ്റേഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നാല് കെട്ടിടങ്ങളുള്ള സിൻ‌സിയാങ്ങിലാണെന്ന് വിദഗ്ധർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഈ കെട്ടിടങ്ങളിലൊന്നിൽ സാറ്റലൈറ്റ് ട്രാക്കിങ് സംവിധാനമുണ്ട്. മറ്റ് മൂന്ന് കെട്ടിടങ്ങൾ സാറ്റലൈറ്റ് സെൻസറുകൾ തകരാറിലാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ചൈന അഞ്ച് നിശ്ചിത റേഞ്ച് സ്റ്റേഷനുകളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവ ഷാങ്ഹായ്, ചാങ്ചുൻ, ബെയ്ജിങ്, വുഹാൻ, കുമിങ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ്. രണ്ടെണ്ണം മൊബൈൽ റൈസിങ് സ്റ്റേഷനുകളാണ്. അവയുടെ പ്രവർത്തന ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഒരിടത്തു നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും. റേഞ്ചിങ് സ്റ്റേഷനുകൾ പ്രധാനമായും ഉപഗ്രഹങ്ങളും ബഹിരാകാശ അവശിഷ്ടങ്ങളും ട്രാക്കുചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. പക്ഷേ ശത്രു ഉപഗ്രഹങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം.

‘യു‌എസ് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ‌ ചൈനയുടെ ഭൂതല അധിഷ്ഠിത ലേസറുകൾ‌ക്ക് കൂടുതൽ‌ ഇരയാകാൻ‌ സാധ്യതയുണ്ട്’ എന്ന് സ്‌പെയ്‌സെൻ‌യൂവിൽ‌ റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. ഷാങ്ഹായ് സ്റ്റേഷനിലെ റേഞ്ചിങ് സിസ്റ്റം താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ ശരാശരി 2.8 വാട്ട് ശേഷിയുള്ള ലേസറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മറ്റ് സ്റ്റേഷനുകളിലെ വാട്ടേജ് മിക്കവാറും സമാനമോ കുറവോ ആയിരിക്കുമെന്നും വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.

ബഹിരാകാശ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അളക്കാൻ ഷാങ്ഹായ് സ്റ്റേഷനിലെ 60 വാട്ടിന്റെ മറ്റൊരു ലേസർ പതിവായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു വാട്ട് ലേസർ ആയുധത്തിന് ഉപഗ്രഹ സെൻസറിന് സ്ഥിരമായ കേടുപാടുകൾ വരുത്താൻ 1,000-ൽ ഒന്ന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും 40 വാട്ട് ലേസർ അവസരം ഇരട്ടിയാക്കുമെന്നും കണക്കുകൂട്ടലുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ചൈനയിൽ നിന്ന് വർധിച്ചുവരുന്ന സാറ്റലൈറ്റുകൾക്കെതിരായ ഭീഷണി കാരണം, 2019 ൽ ബഹിരാകാശത്ത് ഒരു ആന്റി സാറ്റലൈറ്റ് മിസൈൽ ഇന്ത്യ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. യുഎസ്, റഷ്യ, ചൈന എന്നിവർ കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന കഴിവാണ് ആന്റി സാറ്റലൈറ്റ് വെപ്പൺ സിസ്റ്റം (അസറ്റ്). ബഹിരാകാശത്ത് ടാർഗെറ്റുചെയ്‌ത ഉപഗ്രഹങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിനോ ഇവ ഉപയോഗിക്കാം.

∙ ഉപഗ്രഹങ്ങളൊന്നും സുരക്ഷിതമല്ല

ബഹിരാകാശത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഏതൊരു ഉപഗ്രഹവും ഏതു സമയവും തകർക്കാൻ ശേഷിയുള്ള സാങ്കേതിക സംവിധാനം നേരത്തെ തന്നെ ചൈന സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചൈനയുടെ പുതിയ അത്യാധുനിക ബഹിരാകാശ ആയുധങ്ങള്‍ക്ക് എതിരാളികളുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങളെ വരെ പ്രവര്‍ത്തനരഹിതമാക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ കഴിയും.

റഷ്യ, അമേരിക്ക തുടങ്ങി ശക്തികളെ കീഴടക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഭാവിയുടെ ആയുധങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് ചൈനീസ് ഗവേഷകർ. എതിരാളികളെ നേരിടാൻ ചൈന ഇത്തരം ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കുമെന്നാണ് വിദഗ്ധര്‍ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ബഹിരാകാശ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ ചൈന ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തയാറായേക്കില്ലെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. വൈദ്യുതകാന്തിക തരംഗങ്ങള്‍ മുതല്‍ ഡ്യു എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഡയറക്ടഡ് എനര്‍ജി ആയുധങ്ങള്‍ (directed energy weapons (DEW) വരെ അടങ്ങുന്ന വന്‍ സജ്ജീകരണങ്ങളൊരുക്കിയാണ് ചൈന കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വിവരങ്ങള്‍ ലഭിക്കുക എളുപ്പമല്ല. എന്നാല്‍ ചിലതെല്ലാം പരിചയപ്പെടാം.

∙ ഡ്യൂ

ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ ദിശയും ചലനവും അറിയുന്ന കാര്യത്തില്‍ ചൈനയുടെ സാങ്കേതികവിദ്യ കൈവരിച്ചിരിക്കുന്ന പുരോഗതി മറ്റു രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് അസൂയാവഹമാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി ഇത്തരം സാറ്റലൈറ്റുകളുടെ പ്രയാണഗതി അറിയാനുള്ള കേന്ദ്രങ്ങള്‍ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടിബെറ്റിലെ നാഗ്രിയില്‍ (Nagri) ഇത്തരം ഒരെണ്ണം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഇവയ്ക്ക് അന്യ രാജ്യങ്ങളുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനവും ഗതിയും അതീവ കൃത്യതയോടെ നിര്‍ണ്ണയിച്ച് അറിയിക്കാനാകുന്നതിനാല്‍ അവയെ ആക്രമിക്കല്‍ എളുപ്പമാണ്.

ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ ഗതിയും മറ്റു ഡേറ്റയും സംഭരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍ ചൈനയില്‍ അഞ്ചിടത്തായി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്യു ചുമതല ഏറ്റെടുക്കും. ഇത്തരത്തിലൊരെണ്ണം സിന്‍ജിയാങ്ങിലാണ് (Xinjiang) ഉളളത്. ഡ്യൂവിന് നാലു പ്രധാന കെട്ടിടങ്ങളാണുള്ളത്. ഇവയുടെ മേല്‍ക്കൂര വഴുതി മാറും. ഇവയില്‍ മൂന്നെണ്ണത്തിനെ വാക്വം സ്ഫിയറുകളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവയുടെ ആകാരവും വലുപ്പവും കണ്ടാല്‍ ഊഹിക്കാന്‍ തോന്നുന്നത് ഇവയിലൂടെ രാസ ലേസറുകളും നിയോഡിമിയം (neodymium) പോലെയുള്ള വിരള ലോഹങ്ങളം മറ്റും ചേര്‍ത്തുള്ള ആയുധങ്ങളായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക എന്നാണ്. തെന്നിമാറുന്ന മേല്‍ക്കൂരയുള്ള ചെറിയ കെട്ടിടമായിരിക്കും ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ ഗതിയറിയാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും മറ്റു മൂന്നും ഒറ്റയ്‌ക്കോ ഒരുമിച്ചോ ആക്രമണങ്ങള്‍ നടത്താന്‍ ഉപയോഗിക്കുമെന്നുമാണ്. ഏതു തരത്തിലാണ് ശത്രുക്കളുടെ ഉപഗ്രഹത്തെ ആക്രമിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും ഇവയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം. സാറ്റലൈറ്റുകളുടെ 'കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുയോ' (dazzled) പ്രവര്‍ത്തനരഹിതമാക്കുകയോ നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാന്‍ ഇവയ്ക്കാകും. ഡ്യൂകള്‍ക്ക് ഉന്നത ഊര്‍ജ്ജത്തിലുള്ള ലേസര്‍ തരംഗങ്ങള്‍ ഉതിര്‍ക്കാനാകും.

∙ ഇഎംപി പരീക്ഷണങ്ങള്‍

ഇലക്ട്രോമാഗ്‌നെറ്റിക് പള്‍സ് (EMP) പരീക്ഷണങ്ങളാണ് മറ്റൊന്ന്. സിന്‍ജിയാങ്ങിലെ മലനിരകള്‍ക്കിടയില്‍ ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങള്‍ നടക്കുന്നതായി സാറ്റലൈറ്റ് ചിത്രങ്ങള്‍ പറയുന്നു. ഇലക്ട്രോണിക് ഘടകങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ചൈനീസ് ആയുധങ്ങളുടെ പ്രഹരശേഷി വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം എതിരാളികളെ തളര്‍ത്തുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് പറയുന്നു.

∙ മൊബൈല്‍ പള്‍സ് ജനറേറ്റർ

സിന്‍ജിയാങ്ങിലെ തരിശു ഭൂമിയില്‍ സ്ഥാപിചിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു സൗകര്യമാണ് മൊബൈല്‍ പള്‍സ് ജെനറേറ്ററുകള്‍. ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് ഉപഗ്രഹങ്ങളെ പ്രവര്‍ത്തനരഹിതമാക്കാന്‍ ഇവയ്ക്കു സാധിക്കും. വൈദ്യുതകാന്തിക ഇടപെടലുകള്‍ നടത്തിയാണ് ഇവ ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തനത്തെ തകരാറിലാക്കുന്നത്. അണവ പ്രസാരണമല്ല ഇവ നടത്തുന്നത്.

