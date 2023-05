വിശപ്പാണ് മുഖ്യം, വയറു വിശക്കുമ്പോൾ എന്ത് ക്യാമറ? ഉർഫി ജാവേദിന്റെ വൈറൽ വിഡിയോ

നിശാ പാർട്ടികൾക്കായി എത്തുന്ന ബോളിവുഡ് സൂപ്പർ താരങ്ങളെക്കാൾ പാപ്പരാസി ക്യാമറ കണ്ണുകൾക്ക് പ്രിയം ഉർഫി ജാവേദ് എന്ന 25 വയസ്സുകാരിയാണ്. തന്റേതു മാത്രമായ വസ്ത്രധാരണ രീതികളിലൂടെ വാർത്ത തലക്കെട്ടുകളിൽ എന്നും ഇടം പിടിക്കുന്ന ഉർഫി പാപ്പരാസികളുടെ ഒരു ഹോട്ട് ടോപ്പിക്കുമാണ്.

ഒരു ഫാഷൻ ഷോയ്ക്ക് ഇടയിൽ ക്യാമറ കണ്ണുകളെ വകവയ്ക്കാതെ ചെറുകടി കഴിച്ചു വിശപ്പകറ്റുന്ന ഉർഫിയാണ് ദൃശ്യത്തിലുള്ളത്. കല്യാണ വിരുന്നുകളിൽ ഭക്ഷണം അകത്താക്കുന്നതിനിടെ ക്യാമറ അടുത്ത് വരുന്നത് കണ്ട് അസ്വസ്ഥരാക്കുന്നവരാണ് നമ്മിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും, ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ പിന്നെ ബോളിവുഡ് സെലിബ്രിറ്റികളുടെ കാര്യം പറയേണ്ടതുണ്ടോ?

ലിപ്സ്റ്റിക് അടക്കമുള്ള തങ്ങളുടെ മേക്കപ്പിന് കോട്ടം സംഭവിക്കുമെന്ന് ഭയം കൊണ്ടോ, ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ മുഖത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം നഷ്ടപ്പെടാനിടയുണ്ട് എന്ന ആധി കാരണമോ പലപ്പോഴും ഭക്ഷണവേളകളിലെ ക്യാമറയുടെ സാന്നിധ്യം താരങ്ങൾ അത്രകണ്ട് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കാറില്ല. അപ്പോഴാണ് സദാസമയം പാപ്പരാസി ക്യാമറക്കണ്ണുകൾ തന്നെ പിന്തുടരുന്നുണ്ട് എന്ന ബോധ്യം ഉണ്ടായിട്ടും അവരുടെ മുൻപിൽ ധൈര്യത്തോടെ തന്റെ വിശപ്പിന് പ്രാധാന്യം നൽകാൻ ഉറുഫി തയ്യാറാക്കുന്നത്.

രണ്ടു ദിവസത്തിനു മുൻപ് പങ്കുവെക്കപ്പെട്ട ഈ ദൃശ്യത്തിനു വലിയ പ്രചാരമാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത്. നാൽപ്പതിനായിരത്തിലേറെ ലൈക്കുകൾ ലഭിച്ച വീഡിയോയ്ക്ക് നൂറുകണക്കിന് കമന്റുകളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഉർഫിയുടെ വസ്ത്രധാരണത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ക്യാമറയെ കൂസാത്ത അവരുടെ മനോഭാവത്തെ അഭിനന്ദിക്കുന്നതായി ഒരു യൂസർ പറയുന്നു. മറ്റു ചിലരാകട്ടെ വിശപ്പിനു മുൻപിൽ എന്തു ക്യാമറ എന്ന മറു ചോദ്യമാണ് ഉന്നയിക്കുന്നത്.

