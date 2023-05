മാമ്പഴം, മാതളനാരങ്ങ, തണ്ണിമത്തങ്ങ, കൈതച്ചക്ക, നാരങ്ങാനീര്...പലതരം പഴച്ചാറുകൾ ചേർത്തൊരു രുചിക്കൂട്ട്.

ചേരുവകൾ

തണ്ണീമത്തങ്ങ നീര് - അര കപ്പ്

കൈതച്ചക്ക നീര് - അര കപ്പ്

മാമ്പഴച്ചാറ് - അര കപ്പ്

മാമ്പഴ കഷണങ്ങൾ - അര കപ്പ്

മാതളനാരങ്ങാനീര്- അര കപ്പ്

നാരങ്ങാനീര് - 1 ടീസ്‌പൂൺ

ലെറ്റ്യൂസില - 2 എണ്ണം

ഐസ് ക്യൂബ്സ് - കുറച്ച്

തയാറാക്കുന്ന വിധം

ഗ്ലാസിൽ ഐസ് കട്ടകളിട്ടു മാമ്പഴക്കഷണങ്ങൾ ഇടുക. മറ്റു ചേരുവകൾ തണുപ്പിച്ച് ചേർത്തു വിളമ്പാം.

തായ്‌ലാൻഡ് സ്പെഷൽ എരിപൊരി മോക്ക്ടെയിൽ, വിഡിയോ കാണാം

Content Summary : Mixed fruit juice is a drink made from a blend of different fruits.