വിൻ വിൻ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. WIN-WIN LOTTERY NO.W-780th DRAW held on:- 29/07/2024,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :7500000/- 1) WL 323721 (IRINJALAKUDA)

Cons Prize-Rs :8000/- WA 323721 WB 323721WC 323721 WD 323721WE 323721 WF 323721 WG 323721WH 323721WJ 323721 WK 323721 WM 323721

2nd Prize Rs :500000/- 1) WB 777164 (THIRUVANANTHAPURAM)

3rd Prize Rs :100000/- 1) WA 127445 (MOOVATTUPUZHA) 2) WB 929096 (KOZHIKKODE) 3) WC 944105 (IRINJALAKUDA) 4) WD 127918 (MOOVATTUPUZHA) 5) WE 945612 (VADAKARA) 6) WF 301575 (MALAPPURAM) 7) WG 859976 (PATTAMBI) 8) WH 788980 (KOTTAYAM) 9) WJ 248527 (ALAPPUZHA) 10) WK 294414 (CHITTUR) 11) WL 805931 (KOZHIKKODE) 12) WM 769263 (THRISSUR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS



4th Prize-Rs :5000/- 0347 0384 0695 0820 1483 1956 2568 2798 4180 5007 5796 6621 6865 6914 9081 9179 9349 9443

5th Prize-Rs :2000/- 0929 1083 1352 5218 6838 7244 8400 8616 8835 9734

6th Prize-Rs :1000/- 0051 0823 0896 1125 2397 2412 4417 5296 7681 8025 8215 8375 8482 9570

7th Prize-Rs :500/- 0450 0475 0502 0672 0741 0770 0778 0836 1241 1251 1512 1616 1703 1869 1992 2092 2342 2495 2547 2819 2849 3051 3270 3298 3413 3444 3579 3825 3877 4250 4512 4677 4794 4797 4820 4983 5015 5068 5103 5147 5312 5571 5635 5658 5862 5870 5986 6035 6160 6264 6447 6510 6731 6805 7073 7145 7208 7503 7589 7623 7661 7801 7968 8038 8119 8226 8304 8322 8476 8513 8637 8641 8780 8796 9028 9225 9229 9231 9495 9543 9615 9741

8th Prize-Rs :100/- 0014 0025 0027 0049 0081 0115 0184 0351 0352 0375 0453 0490 0512 0514 0522 0743 0789 0817 0830 0860 1085 1136 1214 1240 1252 1376 1400 1441 1620 1662 1686 1801 2063 2082 2089 2170 2200 2325 2645 2727 2850 2971 3013 3065 3084 3215 3303 3330 3338 3377 3383 3513 3550 3560 3646 3661 3675 3813 3841 4070 4253 4352 4419 4467 4566 4591 4617 4648 4742 4846 4885 5211 5221 5293 5377 5488 5586 5631 5729 5848 5915 5959 5961 6006 6118 6124 6261 6291 6299 6316 6432 6561 6579 6716 6755 6808 6855 7014 7041 7084 7100 7128 7186 7236 7273 7355 7630 7631 7676 7728 8022 8111 8248 8253 8273 8303 8456 8536 8538 8621 8744 9007 9044 9110 9300 9532

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.