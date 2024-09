കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. KARUNYA LOTTERY NO.KR-670th DRAW held on:- 07/09/2024,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :8000000/- 1) KE 845385 (ERNAKULAM)



Cons Prize-Rs :8000/- KA 845385 KB 845385 KC 845385KD 845385KF 845385 KG 845385 KH 845385KJ 845385 KK 845385KL 845385 KM 845385



2nd Prize Rs :500000/- 1) KJ 347436 (GURUVAYOOR)



3rd Prize Rs :100000/- 1) KA 440912 (KOLLAM) 2) KB 666734 (GURUVAYOOR) 3) KC 119971 (PATTAMBI) 4) KD 989206 (KANHANGAD) 5) KE 671778 (CHITTUR) 6) KF 891048 (KAYAMKULAM) 7) KG 107732 (ERNAKULAM) 8) KH 147467 (PATHANAMTHITTA) 9) KJ 394977 (ERNAKULAM) 10) KK 122584 (KATTAPPANA) 11) KL 805722 (KANNUR) 12) KM 677286 (VAIKKOM)



FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/- 0268 0497 0893 2554 2923 2946 3805 3974 4091 5782 6291 6534 7503 7860 7944 8067 9557 9830

5th Prize-Rs :2000/- 0214 0383 0429 1418 3199 7370 8729 9772 9849 9996 6th Prize-Rs :1000/- 0278 0504 0732 1576 1934 2024 2958 3125 5073 5103 5967 8525 9201 9983



7th Prize-Rs :500/- 0061 0186 0226 0415 0590 0879 0880 0939 0954 0968 1125 1142 1206 1280 1290 1372 1450 1611 1747 2121 2134 2163 2226 2472 2503 2510 2511 2592 2995 3300 3356 3393 3641 3668 3671 3748 3865 3976 4063 4443 4454 4497 4908 4967 5315 5400 5426 5504 5665 5739 5743 5847 6249 6440 6473 6667 6897 6971 7009 7076 7290 7395 7890 7924 7931 8039 8086 8120 8287 8295 8404 8868 8904 8912 9110 9373 9576 9911 9930 9974



8th Prize-Rs :100/- 0009 0044 0115 0123 0167 0170 0204 0280 0341 0454 0520 0567 0594 0617 0690 0719 0864 0875 1024 1075 1216 1222 1264 1312 1538 1643 1687 1750 1778 1811 1876 1902 2029 2064 2090 2266 2382 2394 2441 2547 2556 3052 3215 3453 3521 3538 3615 3729 3751 3766 3892 3940 3990 4068 4081 4165 4180 4398 4403 4411 4670 4814 5072 5105 5264 5323 5329 5417 5494 5616 5746 5853 5946 6079 6408 6502 6542 6625 6745 6752 6835 6847 6900 6912 6922 6965 7008 7124 7125 7230 7249 7744 7840 7909 7933 7991 8064 8151 8362 8491 8509 8517 8605 8608 8672 8675 8798 8810 8829 8872 8982 8990 9022 9075 9198 9268 9293 9405 9470 9526 9541 9559 9739 9810



The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.