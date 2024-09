നിർമൽ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. NIRMAL LOTTERY NO.NR-397th DRAW held on:- 13/09/2024,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :7000000/- 1) NW 834020 (PALAKKAD)

Cons Prize-Rs :8000/- NN 834020NO 834020NP 834020NR 834020NS 834020 NT 834020 NU 834020NV 834020NX 834020NY 834020 NZ 834020

2nd Prize Rs :1000000/- 1) NP 943171 (PAYYANUR)

3rd Prize Rs :100000/- 1) NN 909235 (MOOVATTUPUZHA) 2) NO 704278 (MANANTHAVADY) 3) NP 255734 (ERNAKULAM) 4) NR 125277 (THAMARASSERY) 5) NS 128735 (NEYYATTINKARA) 6) NT 319081 (PUNALUR) 7) NU 196821 (MALAPPURAM) 8) NV 399040 (KOTTAYAM) 9) NW 248898 (ALAPPUZHA) 10) NX 947792 (PALAKKAD) 11) NY 507711 (IRINJALAKUDA) 12) NZ 877218 (IRINJALAKUDA)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/- 0065 0944 1447 1690 2076 2585 2611 2859 4390 5241 5910 6847 6890 7566 7624 7855 9444 9641

5th Prize-Rs :1000/- 0790 1274 1452 1578 1652 1749 2107 2668 2705 3549 3941 4509 4812 5025 5147 5196 5254 5382 5396 5468 5814 6045 6985 7043 7052 7243 7812 8032 8038 8094 8163 8581 8838 8918 9069 9834

6th Prize-Rs :500/- 0073 0301 0435 0669 0674 0706 0709 0849 0885 0973 1116 1157 1406 1450 1511 1758 1806 1957 2034 2101 2103 2131 2274 2288 2350 2864 3401 3472 3657 4167 4240 4275 4282 4290 4429 4439 4523 4647 4798 4847 4928 4976 5097 5234 5395 5595 5694 5782 5875 5950 6252 6457 6496 6581 6781 6995 7039 7247 7320 7475 7575 7901 7913 7942 7953 8002 8066 8132 8217 8733 8786 8817 9001 9017 9087 9197 9228 9501 9702

7th Prize-Rs :100/- 0110 0165 0196 0250 0343 0359 0486 0552 0556 0571 0615 0656 0667 0755 0805 0812 0985 1065 1093 1165 1318 1541 1748 1762 1866 1932 1948 1950 1951 2096 2225 2248 2306 2329 2358 2364 2371 2386 2497 2512 2649 2666 2699 2843 2960 2994 3010 3032 3175 3215 3235 3262 3637 3759 3836 3989 3999 4090 4256 4378 4616 4626 4676 4961 5004 5120 5221 5306 5313 5515 5644 5680 5863 6026 6229 6455 6499 6516 6578 6586 6662 6764 6827 6845 7077 7097 7169 7228 7617 7662 7689 7863 7977 7987 8006 8045 8063 8118 8127 8128 8136 8212 8235 8241 8247 8265 8324 8455 8634 8652 8815 8863 8913 9284 9338 9379 9506 9602 9683 9708 9763 9906

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.