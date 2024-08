ലണ്ടൻ ∙ ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുടെ 2024 ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തെ സത്‌സംഗം ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി - രക്ഷാബന്ധൻ ആഘോഷമായി 31-ാം തീയതി (31.08.2024) ക്രോയിഡോണിലെ വെസ്റ്റ് തോൺടൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്ററിൽ വച്ച് വൈകുന്നേരം 6.00 മുതൽ ആഘോഷിക്കുന്നതായിരിക്കും. വൈകിട്ട് 6.00 മുതൽ ഭജന, രക്ഷാ ബന്ധൻ, ദീപാരാധന, അന്നദാനം എന്നിവയാണ് ഈ മാസത്തെ കാര്യപരിപാടികൾ.

ഈ സത്‌സംഗ ആഘോഷ പരിപാടികളിൽ പങ്ക് ചേരുവാൻ നിങ്ങൾ ഏവരെയും ലണ്ടൻ ഹിന്ദു ഐക്യവേദി സഹൃദയം ക്ഷണിക്കുന്നു. സത്‌സംഗം ആദ്ധ്യാത്മിക സാധ്യതകൾ സ്വാംശീകരിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും ഉപകരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്.

ശ്രീ കൃഷ്ണ ജയന്തി - രക്ഷാ ബന്ധൻ ആഘോഷങ്ങളുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും പങ്കെടുക്കുന്നതിനുമായി സംഘാടകരുമായി ബന്ധപ്പെടുക - Suresh Babu: 07828137478, Ganesh Sivan: 07405513236, Subhash Sarkara: 07519135993, Jayakumar Unnithan: 07515918523, Geetha Hari: 07789776536.

Event will be conducted in line with government and public health guidance.

Venue: West Thornton Communtiy Cetnre, London Road, Thornton Heath, Croydon CR7 6AU

Date and Time: 31 August 2024. 6:00 pm onwards

For further details please contact

Email: info@londonhinduaikyavedi.org