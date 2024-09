അക്ഷയ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7000000/-

1) AV 681579 (NEYYATTINKARA)

Cons Prize-Rs :8000/-

AN 681579 AO 681579 AP 681579 AR 681579 AS 681579

AT 681579 AU 681579 AW 681579 AX 681579 AY 681579

AZ 681579

2nd Prize Rs :500000/-

1) AY 109468 (NEYYATTINKARA)

3rd Prize Rs :100000/-

1) AN 349488 (MALAPPURAM)

2) AO 357040 (ERNAKULAM)

3) AP 709705 (IRINJALAKUDA)

4) AR 164901 (KOZHIKKODE)

5) AS 868450 (THIRUR)

6) AT 391883 (PALAKKAD)

7) AU 241621 (ERNAKULAM)

8) AV 208873 (KOLLAM)

9) AW 993057 (VADAKARA)

10) AX 496561 (NEYYATTINKARA)

11) AY 393644 (PALAKKAD)

12) AZ 238246 (ERNAKULAM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

1593 1710 1729 2128 2368

2609 3126 3147 4596 5333

5947 6074 6974 8036 8905

9293 9589 9999

5th Prize-Rs :2000/-

0057 0945 1183 2498 3688

4336 4601

6th Prize-Rs :1000/-

0242 0492 0529 0999 1888

1963 2307 2728 4826 5800

6014 6114 6339 6979 7485

7605 8015 8179 8221 8313

8497 8525 9233 9757 9860

9966

7th Prize-Rs :500/-

0006 0023 0213 0418 0464

0914 1234 1277 1348 1425

1448 1475 1532 1579 1766

1899 2630 2791 2799 3058

3358 3659 3823 4215 4218

4258 4266 4373 4634 4715

4943 4974 5147 5458 5490

5535 5700 5895 5915 6062

6220 6382 6636 6708 6806

6966 6970 7043 7464 7565

7697 7729 7965 7990 8066

8163 8323 8851 8856 9030

9048 9068 9091 9203 9246

9269 9359 9500 9630 9829

9854 9875

8th Prize-Rs :100/-

0098 0358 0436 0437 0439

0522 0537 0538 0543 0545

0561 0635 1060 1177 1264

1346 1490 1540 1549 1561

1842 1934 1954 2124 2271

2286 2343 2361 2504 2526

2589 2722 2765 2884 2892

3131 3159 3258 3260 3311

3353 3387 3634 3695 3786

3952 4046 4074 4219 4343

4357 4395 4490 4491 4539

4560 4569 4648 4691 4833

4859 4889 5021 5049 5056

5165 5470 5668 5725 5728

5761 5797 5869 5900 5953

5974 5984 6017 6335 6342

6379 6400 6459 6672 6721

6732 6909 6998 7056 7370

7406 7534 7747 7813 7981

8027 8058 8259 8280 8297

8299 8320 8339 8405 8443

8462 8678 8688 8706 8735

9013 9043 9047 9079 9102

9155 9342 9372 9528 9591

9771 9816 9953