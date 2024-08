കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. KARUNYA LOTTERY NO.KR-666th DRAW held on:- 10/08/2024,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :8000000/- 1) KF 336876 (ATTINGAL)

Cons Prize-Rs :8000/- KA 336876 KB 336876 KC 336876KD 336876KE 336876 KG 336876 KH 336876KJ 336876 KK 336876KL 336876 KM 336876

2nd Prize Rs :500000/- 1) KK 247745 (KASARAGOD)

3rd Prize Rs :100000/- 1) KA 798707 (KANNUR) 2) KB 445079 (PALAKKAD) 3) KC 956540 (PATHANAMTHITTA) 4) KD 547517 (THRISSUR) 5) KE 372088 (PALAKKAD) 6) KF 674759 (GURUVAYOOR) 7) KG 226447 (IDUKKI) 8) KH 913281 (ADIMALY) 9) KJ 413918 (KANNUR) 10) KK 299997 (KANHANGAD) 11) KL 300921 (ERNAKULAM) 12) KM 447722 (THIRUVANANTHAPURAM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/- 0023 0465 1297 2154 3343 3973 4261 4963 5550 6435 6529 7729 7820 8632 8930 9233 9430 9752

5th Prize-Rs :2000/- 1526 1905 2529 3154 3547 8568 9218 9655 9779 9834

6th Prize-Rs :1000/- 2336 2371 3879 3980 4222 4975 5075 5812 6108 6125 6305 7455 7529 8980

7th Prize-Rs :500/- 0157 0314 0471 0635 0654 0782 0836 0931 1062 1079 1605 1630 1711 1785 2018 2242 2299 2414 2476 2565 2568 2699 2944 3042 3311 3622 4223 4365 4603 4820 4956 4972 5022 5043 5113 5144 5239 5650 5694 5851 5914 6021 6142 6418 6497 6570 6638 6765 6849 6915 6925 6934 6956 7038 7039 7073 7258 7344 7472 7697 7822 7894 7940 8067 8112 8225 8467 8831 8877 8882 8910 8970 9035 9057 9099 9172 9371 9670 9845 9981

8th Prize-Rs :100/- 0012 0014 0026 0078 0164 0189 0226 0296 0649 0655 0670 0716 0821 0930 0948 0949 1031 1081 1246 1336 1364 1530 1564 1577 1612 1836 1919 1972 1986 2069 2289 2448 2453 2809 2836 2891 2895 2975 2987 2997 3219 3222 3276 3351 3440 3535 3543 3587 3610 3727 3800 3852 3854 3862 3929 4103 4144 4188 4242 4288 4309 4403 4507 4535 4540 4905 4944 5015 5056 5165 5199 5428 5485 5592 5706 5770 5893 6123 6178 6258 6366 6375 6437 6459 6488 6838 6984 7089 7102 7104 7211 7215 7471 7553 7566 7658 7690 7776 7809 7814 7840 7950 8014 8025 8062 8089 8221 8581 8614 8650 8722 8725 8948 8994 9014 9065 9171 9338 9396 9490 9548 9628 9639 9926

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.