നിർമൽ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. NIRMAL LOTTERY NO.NR-406th DRAW held on:- 15/11/2024,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :7000000/- 1) NF 297425 (GURUVAYOOR)

Cons Prize-Rs :8000/- NA 297425 NB 297425 NC 297425ND 297425NE 297425 NG 297425 NH 297425NJ 297425 NK 297425NL 297425 NM 297425

2nd Prize Rs :1000000/- 1) ND 205053 (PATHANAMTHITTA)

3rd Prize Rs :100000/- 1) NA 877977 (THIRUR) 2) NB 649003 (IRINJALAKUDA) 3) NC 228240 (KOTTAYAM) 4) ND 215200 (THIRUVANANTHAPURAM) 5) NE 994545 (WAYANADU) 6) NF 267890 (NEYYATTINKARA) 7) NG 845439 (GURUVAYOOR) 8) NH 581859 (KANNUR) 9) NJ 717310 (THRISSUR) 10) NK 569212 (PALAKKAD) 11) NL 289739 (VADAKARA) 12) NM 944077 (THIRUR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/- 0131 0717 1061 1243 2428 3044 3581 4556 5132 5252 6364 6650 7205 7290 8603 9324 9328 9552

5th Prize-Rs :1000/- 0105 0268 0539 0757 1060 1265 1387 2041 2048 2528 2859 2888 3000 3655 3721 4054 4987 5254 5967 6023 6061 6065 6287 6833 6942 7102 7248 7254 7417 7526 7834 7883 8919 8976 9950 9988

6th Prize-Rs :500/- 0286 0342 0462 0622 0855 0948 1140 1332 1450 1457 1627 1778 2222 2251 2287 2344 2565 3089 3337 3389 3446 3465 3598 3631 3820 3833 4057 4090 4164 4209 4290 4379 4851 4942 4969 5056 5135 5410 5805 5812 5883 5937 5978 6111 6135 6333 6684 6791 6989 6998 7000 7006 7201 7295 7298 7304 7324 7371 7387 7392 7419 7422 7424 7445 7625 7880 7894 7926 8376 8407 9248 9260 9395 9412 9554 9593 9649 9666 9837

7th Prize-Rs :100/- 0007 0133 0229 0301 0352 0416 0429 0621 0727 0737 0738 0795 0808 0818 0995 1004 1013 1102 1128 1143 1193 1316 1541 1547 1608 1656 1957 1974 1975 2000 2072 2090 2100 2113 2255 2288 2318 2449 2755 2767 2830 2906 2990 2993 3069 3103 3287 3421 3427 3433 3464 3529 3548 3551 3677 3692 3955 4038 4098 4198 4458 4468 4488 4505 4509 4558 4967 5078 5103 5274 5309 5337 5349 5385 5417 5545 5588 5632 5918 5945 5962 6009 6047 6056 6060 6230 6750 7041 7047 7089 7296 7303 7325 7455 7468 7498 7665 7846 7949 8032 8119 8125 8211 8273 8391 8578 8616 8665 8708 8835 8852 8975 9129 9161 9201 9202 9307 9423 9426 9470 9659 9737

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.