അക്ഷയ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 8000 രൂപയാണ് സമാശ്വാസ സമ്മാനം. 40 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :7000000/-

1) AO 240975 (THIRUVANANTHAPURAM)

Cons Prize-Rs :8000/-

AN 240975 AP 240975 AR 240975 AS 240975 AT 240975

AU 240975 AV 240975 AW 240975 AX 240975 AY 240975

AZ 240975

2nd Prize Rs :500000/-

1) AS 524824 (VAIKKOM)

3rd Prize Rs :100000/-

1) AN 635197 (PALAKKAD)

2) AO 207466 (THRISSUR)

3) AP 905771 (ATTINGAL)

4) AR 788503 (KOTTAYAM)

5) AS 164157 (THIRUVANANTHAPURAM)

6) AT 674995 (KOZHIKKODE)

7) AU 148430 (ERNAKULAM)

8) AV 265773 (KARUNAGAPALLY)

9) AW 950936 (KOLLAM)

10) AX 753659 (PAYYANUR)

11) AY 909040 (KAYAMKULAM)

12) AZ 957418 (IDUKKI)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

1287 3170 4197 4352 4798

4899 5971 6116 6311 7863

8015 8575 9021 9024 9029

9419 9769 9929

5th Prize-Rs :2000/-

0493 1434 2418 4074 5596

5631 6266

6th Prize-Rs :1000/-

0390 0848 0900 1527 1820

2840 3095 3359 3797 4313

4529 4807 5214 5782 6841

7586 7634 8466 8538 8873

8992 9373 9383 9437 9884

9972

7th Prize-Rs :500/-

0026 0041 0274 0387 0475

0651 0894 0901 0995 1177

1323 1488 1569 1627 1652

1669 1794 2497 2540 2736

2882 2883 2903 3257 3472

3634 3774 3830 3871 4097

4306 4491 4596 4647 4779

4936 4948 4983 5019 5334

5447 5855 6075 6251 6353

6592 6632 6758 6776 7033

7250 7353 7452 7564 7661

7739 7990 7991 8079 8102

8537 8542 8946 9247 9338

9389 9444 9639 9673 9694

9911 9997

8th Prize-Rs :100/-

0030 0272 0400 0441 0459

0572 0881 0973 0994 1067

1126 1207 1259 1423 1756

1960 1976 2011 2193 2223

2355 2410 2512 2542 2656

2728 2927 2978 2993 3017

3131 3219 3260 3279 3304

3368 3598 3610 3658 3802

3843 3850 3856 3887 3949

3952 3999 4078 4184 4193

4210 4217 4228 4288 4462

4468 4504 4579 4598 4919

4940 5047 5129 5179 5212

5294 5325 5338 5574 5650

5725 5796 5807 5841 5857

5947 6084 6193 6324 6444

6462 6662 6811 6824 6878

6937 6970 7002 7349 7439

7484 7527 7565 7584 7631

7649 7729 7756 7844 7866

7897 8150 8182 8485 8535

8755 8764 8788 8925 9009

9273 9275 9527 9558 9576

9734 9736 9793 9823 9844

9961 9979 9988